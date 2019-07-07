許銘春主持協商 長榮空服罷工17天簽訂團協！今天開始領回三寶

▲長達17天的罷工行動今天落幕。（圖／記者蔡玟君攝）

記者崔至雲／整理報導

長榮空服員罷工17天，在勞動部的協調下6日下午14點三度展開協商，經過4個小時，終於完成簽訂團體協約，罷工行動將在9日晚上12點正式結束，並可領回三寶。這次協商由勞動部長許銘春主持，長榮勞資雙方由律師及談判代表出席，簽成團協，桃園市長鄭文燦、長榮董事長林寶水也現身會後記者會。

此次協約內容與6月28日協商內容大同小異，其中包括，簽訂和平協議後，只要資方不秋後算帳、工會3年不罷工、飛安服勤獎金短班一趟來回300元、越洋航線一趟來回500元等。

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▲長榮航空總經理孫嘉明強調，罷工17天虧損約27億元，會盡量追回營收。（圖／記者沈繼昌攝）

根據統計，這次長榮空服長達17天的罷工行動，共計取消1,439架次、影響旅客27萬8,420人次，營收損失已達27.8億元，尚不包含旅客及旅行業者賠償金額，勞資雙方終於在今日簽下團體協約，創下罷工天數最長、參與空服員人數最多、取消航班數量最多、影響旅客人數最高、航空公司與旅行業者損失最多等五項紀錄。

此次團協內容包括航班優化，北京、東京等嚴重超時航線在指定月份需為過夜航班；飛安服勤獎金短班一趟來回300元、越洋航線一趟來回500元，人評會增加一席空服教官代表，由全體客艙組員共同選任5名教官輪流擔任等。

▲在勞動部的協調下勞資雙方完成簽訂團體協約。（圖／記者沈繼昌攝）

長榮航空對外公布的團體協約內容重點如下

1. 工會3年不能罷工。

2. 如果工會此次罷工言行合乎法律，公司會尊重。

3.國內航線不能罷工。

4.飛安服勤獎金，短班300，越洋500

5.BR198、BR108 、BR184東京航線10月到3月共六個月開放過夜，BR716北京航線6月到8月及4月開放過夜。

6. 定期勞資互動。在某些狀況的人力減派或減少外站休時，公司願與工會討論。

7.人評會開放民選教官五名，輪值參與人評會議，佔一席陪審委員，具發言表決權，以及一名現役空服員陪同當事人。

8.給予工會理監事共11名（依實際人數為主），每年共25天會務假，會員代表大會由公司協助調整班表。

▲林佳龍特別指示交通部及所屬民航局、機場公司，全力協助做好善後復原等工作，並要求長榮航空儘速恢復正常運作。（圖／記者蔡玟君攝）

長榮勞資雙方簽下團體協約後。長榮公司也發聲明指出，對於這次罷工所引起的社會紛擾及對大眾造成的不便，在此致上最深的歉意，同時也感謝所有堅守崗位的員工，但也呼籲政府，儘快將航空業罷工預告期法制化，如此才能有效降低罷工事件對無辜旅客所造成的衝擊，保障其權益。並對於過去三年間，已由外部工會所發動的3次罷工行動指出，政府應正視此一現象，拿出魄力，積極地在法令上尋求補救之道，以免此類事件持續發生，惡化投資環境。

而交通部部長林佳龍也特別指示交通部及所屬民航局、機場公司，全力協助做好善後復原等工作，並要求長榮航空在儘速恢復正常運作的同時，也應持續就目前仍受影響的旅客、旅行社予以妥善處理，並從速提供相關損失的彌補。



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