藏肚看不出！高二女兒懷孕8個月才曝光　老爸震驚「0責備」原因曝光逼哭網

▲高二女兒懷孕8個月才曝光，爸爸沉著應對沒有任何責罵。（圖／資料照）

記者黃君瀚／綜合報導

「妳知道爸爸有多心痛嗎？有多不捨嗎？」彰化一名爸爸5月中意外得知才高二的女兒懷了男同學的孩子，在完美隱藏之下已是8個月了，他沒有一句責備、謾罵，反而到醫院、男方家和學校冷靜打理好一切，並留下581字深情告白，一切的努力和用心都是為了寶貝孩子能幸福。

爸爸6日晚間在「爆怨公社」發文，提到5月中旬時，老婆發現讀高二的女兒行為舉止怪異，追問之下才得知懷孕了，「我知道後簡直就像被雷打到一樣不知如何是好」。一陣慌亂過後，他馬上帶女兒去醫院檢查，醫生說已是8個月身孕，之前都沒人發現懷孕是因為「藏肚」，就連學校老師、同學也全騙過。

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從得知懷孕到醫院檢查結束，爸爸陸續明白「孩子的爹」是女兒的國中同學，同樣是未成年身分，他沒有任何一句責備，「事情都已經發生了，罵又有何用？倒不如快把事情解決才是當務之急。」

▲雖然孩子平安生下，不過對未成年小情侶來說，真正的考驗才要降臨。（圖／達志示意圖）

後續他先找了男方家長，同意讓2人在一起，再到學校準備辦休學，並向老師說明真相。好在校方相當關照，以請事假處理，並同意用前2次段考平均成績當期末考，「老師說我女兒很乖巧很熱心，應當給於幫助的。」

接下來的1個多月，爸爸更加關心、疼愛女兒，還要求媽媽請假在家照料，期間只要想到她很快就要搬離這個家，心中只有無限難過，常常半夜流下眼淚。7月4日外孫在催生劑幫助下來到了這個世界，有再多的不捨仍要放手，盼女兒未來能幸福，「最後祝褔我最心愛的女兒幸褔美滿，這個家永遠都是妳的避風港，隨時為妳打開大門。」

爸爸怕女兒難過、自責，只敢默默把這些日子的心路歷程打下來，平時假裝堅強，而溫暖的父愛感動了無數網友，「爸爸媽媽真的很偉大，看了超級感動」、「天啊，爸爸你真的好勇敢」、「恭喜當阿公，你一定會是最棒的阿公」、「這爸爸好好喔，要是我女兒沒死也剩半條命」、「很慶幸有你這明理的父親，願意陪著她一起面對，克服所有難關。」