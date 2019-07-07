「罷韓」煎餅店騷擾電話接不停　顧客排隊力挺「17分鐘百份賣光光」

▲煎餅店營業時間還沒到，就出現長長排隊人潮。（圖／記者賴君欣攝）

記者李唯甄、賴君欣／高雄報導

高雄鹽埕區一間煎餅店「賣韓粉1千元」事件持續延燒，店家網路頁面遭網友留言恐嚇「燒店」、「對家人不利」等字眼，讓業者身心俱疲、報警提告。而店家稍早也在臉書發文「紅資資的粉打破我理想，用紅單用檢舉強迫我下架。用威脅生命讓我下架」，「一整晚的電話騷擾讓我無法休息！今天如果我們精神不濟請多包含！」。

煎餅店業者因表明「支持罷免韓國瑜」引發風波，先是有一名短髮女子在6日穿著「翻轉高雄瑜起來」上衣到店咆哮，飆罵店家及反韓顧客；晚間店家的網路頁面又陸續遭網友留言「敢罷免韓國瑜、小心我燒了你這家店」，更有人揚言要對業者家人不利。

▲店家在臉書PO文爆料，說自己被騷擾整晚。（圖／翻攝自店家臉書）

業者7日凌晨1點到警局報案、提告恐嚇，另外也在臉書發文，表示「昨日一天的活動，愛台灣的在地高雄人，一直打破我的夢想，用新台幣強迫我下架」，「紅資資的粉，也打破我理想，用紅單用檢舉強迫我下架。用威脅生命，讓我下架。用一整晚的電話騷擾讓我無法休息！今天如果我們精神不濟請多包含！」。

《ETtoday新聞雲》記者7日實際到這間煎餅店，發現營業時間還沒到，店門口已經大排長龍，業者還因此提前半小時營業，結果限量100份煎餅在短短17分鐘內就被秒殺，儘管排隊要等上一個半小時，民眾也甘之如飴；更有人特地從台中來光顧，表明「就是要來挺店家、支持罷免韓國瑜」。

煎餅店業者表示「沒想到有那麼多愛台灣的人」，對這些力挺的顧客表達感謝，也坦言因為擔心家人的人身安全、才會前往報案，而店裡上午還是有遇到不理性民眾在門外叫囂，但看到這麼多顧客來支持，業者也表達相當開心又感動。

▲煎餅店內擺放罷韓連署書。（圖／記者賴君欣攝）