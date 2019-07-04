我要做大破大立的總統　郭台銘拜會藍委「協同作戰」：把立院坐滿！

▲郭台銘拜訪國民黨立院黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

前鴻海董事長、國民黨初選參選人郭台銘4日上午拜會國民黨團，他向在場藍委分別打招呼後強調兩件事，一、科技立法要快。二、立法院席次要過半數；他喊話「我們一起協同作戰！」，建立溝通橋樑，未來要把立院的座位坐滿，拚國會席次過半。

郭台銘說，他要做一個大破大立的總統，沒有立法院的幫忙是不可能的，並向黨團鞠躬，隨後說「但是位子都沒有做滿」，引發立委們笑聲一片，他表示立院若不能過半數，很多政策都是空中樓閣，立委周守訓等人現在都在幫他建立溝通管道，希望未來能團結合作。

他也強調，過去很多法都卡在立法院，在馬英九執政時代，很多法案溝通不順暢，他當時就變成溝通的管道，並多次呼籲科技法案快速通過，「天下武功無快不破」，科技會帶領全世界做另外一個經濟的翻轉。郭台銘表示想要推動十大數位建設，以「虛」的為主，以網路AI大數據為主，搭配實體，台灣是非常好的試驗科技島，任何東西都是以創意開始。

他指出，臉書創辦人馬克祖克柏近期推出加密貨幣Libra白皮書（天秤座），就是顛覆框架的例子，所以創意產生科技、科技產生產品，例如Uber，創意總是走在前在，軟銀創辦人孫正義就是Uber的最大股東；他再次呼籲委員，高科技立法決策要快，若決策不快，下一個科技又出來了，造成台灣不斷落後，他也透露自己有一個團隊，在觀察區塊鏈與Libra的發展，與新科技接軌。

郭台銘指出，希望在台灣能提高央行與全民接受科技的程度，他來拜會的目的就是喊話立委，說明科技立法、社福法案、能源法案對台灣經濟轉型非常重要，他跟三星掌門人李在鎔認識二十多年，是競爭也是合作的關係，韓國就是在這方面就非常強，另外，任何廠商都非常擔心台灣缺電問題，這是非常嚴重的，所以能源政策也非常重要。

▲郭台銘拜訪國民黨立院黨團。（圖／記者屠惠剛攝）