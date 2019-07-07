快訊／郭台銘直衝總統府　要蔡英文戴國旗帽出訪

▲郭台銘接受媒體聯訪時表示，要走去總統府，希望蔡英文出來接這頂帽子。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃巈禾、羅婉庭／台北報導

立法院三讀通過修正「公投法」，將公投與大選脫鉤。國民黨質疑是鐵籠公投，7日在總統府前舉辦「反鐵籠公投凱道大會師」，5位總統初選參選人也同台。國民黨總統初選參選人郭台銘致詞時，特別拿出一頂國旗帽，他說下週總統蔡英文就要出訪友邦過境美國，他要將這頂帽子送給蔡英文。活動結束後，郭台銘接受媒體訪問時表示，要走總統府送蔡英文帽子，希望蔡英文出來接受這頂帽子，否則就把這頂送到總統府。

郭台銘致詞時表示，民進黨號稱是民主進步黨，卻打著民主進步之名，在做民主的獨裁，應該要改名叫「民主退步黨」，而國民黨唯一的目標就是2020勝選，最近看到民進黨主席卓榮泰去美國，沒看到任何一個僑胞帶著國旗去接機，「整場只看得到民進黨黨旗、台灣獨立旗、美國國旗，就是沒有一面國中華民國國旗。」

接著，郭台銘高舉一頂國旗帽說，蔡英文下週就要去美國，過去他帶著國旗進入白宮，蔡英文沒進白宮，他也不寄望她能進白宮，但他做了一頂國旗帽要送給蔡英文，「她是中華民國總統，帶著中華民國到美國去，如果蔡總統有種，就戴著這頂國旗帽去見我們的僑胞，如果不敢戴就讓她下台。」

▲郭台銘出席「反鐵籠公投凱道大會師」。（圖／記者湯興漢攝）

活動結束後，郭台銘接受媒體記者聯訪，郭台銘出示上面繡有蔡英文名字的國旗帽，還問現場記者有沒有看到，他要送給蔡英文的中華民國帽，現在要送到總統府，還問記者敢不敢跟，郭台銘說要走總統府送蔡英文帽子，希望蔡英文出來接受這頂帽子，若不接受就把這頂送到總統府。

由於天氣酷熱，郭台銘在總統府前等候半小時狂冒汗，但仍不見總統府派人，最後怒轟蔡英文是「假中華民國總統，為什麼不敢拿？」，在場不少郭粉跟隨，為他打氣。

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