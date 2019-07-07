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逛西湖雷峰塔、長橋品味愛情　換古裝拍美照穿越時空

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▲杭州西湖美景吸引遊客駐足拍照。（圖／記者韋依蘋攝）

▲杭州西湖美景吸引遊客駐足拍照。（圖／記者韋依蘋攝）

記者韋依蘋、魏有德／浙江杭州 ─ 台北 連線報導

杭州西湖以美景聞名於世，春夏秋冬、朝日夕陽各有絕妙之處，無論走到哪兒取景，都可以拍出令人讚嘆的美照。因此，西湖也成為網美、拍客及攝影愛好者必去景點之一。遊客不僅可從岸上欣賞風景，還能選擇乘船遊西湖，換個角度欣賞美景，別具一番滋味。

▲民間相傳白素貞被法海和尚鎮壓在雷峰塔下。（圖／記者韋依蘋攝）

▲民間相傳白素貞被法海和尚鎮壓在雷峰塔下。（圖／記者韋依蘋攝）

西湖邊上的雷峰塔，因淒美的民間愛情故事《白蛇傳》而聞名。《白蛇傳》主要講述許仙及白素貞的愛情故事，後經法海和尚識破白素貞是由白蛇幻化，而將其鎮壓在雷峰塔下。因此，來到西湖的遊客，都會到雷峰塔感受一下傳說與現實的神祕連結。

▲從長橋向西湖望去，是十景之一「雷峰夕照」最好的拍攝角度。（圖／記者韋依蘋攝）

▲從長橋向西湖望去，是十景之一「雷峰夕照」最好的拍攝角度。（圖／記者韋依蘋攝）

值得注意的是，西湖十景中的「雷峰夕照」，並不是指在雷峰塔下的美景，而是從西湖另一個景點「長橋」往雷峰塔的方向拍攝。當夕陽餘暉落在西湖南岸的夕照山上，襯映著雷峰塔所形成的山水剪影，讓攝影愛好者趨之若鶩。每到下午，就會有成群的攝影同好在長橋邊卡位架好腳架，等待黃昏的來臨，定格落日最美的一瞬間。

▲每天都會有攝影愛好者在西湖長橋邊卡位，等待黃昏的來臨，定格落日最美的一瞬間。（圖／記者韋依蘋攝）

▲每天都會有攝影愛好者在西湖長橋邊卡位，等待黃昏的來臨，定格落日最美的一瞬間。（圖／記者韋依蘋攝）

「長橋」除了是絕佳的取景位置，與《白蛇傳》同屬中國四大愛情故事之一的《梁祝》也在這裡上演著名橋段「十八相送」。長橋名稱的由來並非橋體很長，而是民間傳言，梁山伯與祝英台在橋上送別，兩人依依不捨，共來回十八次，取其意境而來。

▲遊客在西湖換上古代服飾拍照，在美景襯托下，彷彿穿越古今，別具風味。（圖／記者韋依蘋攝）

▲▼遊客在西湖換上古代服飾拍照，在美景襯托下，彷彿穿越古今，別具風味。（圖／記者韋依蘋攝）

▲遊客在西湖換上古代服飾拍照，在美景襯托下，彷彿穿越古今，別具風味。（圖／記者韋依蘋攝）

也有遊客在此換上古代服飾，在背景的襯托下，宛如走進歷史的片段，體驗文人墨客在西湖畔構思創作、激發靈感的情境。此外，如果時間許可，三五好友可以一同乘船，換個角度欣賞西湖美景，船家也都會要求遊客穿上救生衣，安全性倒是不用擔心。

▲西湖醋魚。（圖／記者韋依蘋攝）

▲西湖醋魚。（圖／記者韋依蘋攝）

逛累了西湖景區，環湖周邊的江南美食名店林立，你一定不能錯過。以「杭幫菜」為特色的「外婆家」，招牌料理包括龍井蝦仁、西湖醋魚、西湖糖藕等，清淡爽口的烹調方式，再加上用「醋」作為提味的調味料，讓「杭幫菜」飄出淡淡香氣，令饕客們食指大動、胃口全開。

▼龍井蝦仁。（圖／記者韋依蘋攝）

▲龍井蝦仁。（圖／記者韋依蘋攝）
 

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