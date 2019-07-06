反菸檳拒毒！花蓮壽豐暑期棒球錦標賽　為守護青少年健康出擊

▲花蓮壽豐鄉長曾淑懿為『暑期校園反菸檳拒毒棒球錦標賽』主持開球儀式。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮壽豐鄉衛生所結合壽豐鄉鄉公所及花蓮縣平和國中於7月6、7日辦理『暑期校園反菸檳拒毒棒球錦標賽』活動，由壽豐鄉長曾淑懿、壽豐鄉衛生所張聰仁主任及花蓮縣平和國中黃建榮校長親自主持，近百位鄉內國中小生分六組為期兩天參賽，展開一場精采有趣的擊出健康新人生-棒球錦標賽，用實際的行動宣誓拒絕菸檳及毒品危害。



菸草經常是年輕人物質濫用的入門物，一旦開始吸菸，日後有較高的機率使用酒精及毒品。研究顯示，以每天吸一包菸的青少年為例，相較於不吸菸者，未來有3倍以上的機率使用酒精，及10-30倍的機率使用不同種類的毒品。

▲藉由精采有趣的棒球錦標賽擊出健康新人生，用實際的行動宣誓拒絕菸檳及毒品危害。

國內針對1763名高職生追蹤其使用成癮物質之研究發現，由一年級至三年級期間，吸菸者開始飲酒、嚼檳榔及使用成癮藥物的危險性，為非吸菸者的8.6倍、3.7倍及8.4倍。「好奇」與「無知」是青少年吸菸毒品、檳榔的主要原因，「吸菸毒品」「嚼 檳榔」是一種成癮行為，嚐試吸菸、吸毒及嚼檳榔的年齡愈早，成為固定吸菸、吸毒者的危險性便愈高。

資料顯示菸品與毒品易造成膀胱、腎臟、心臟血管、性功能及多重器官與癌症等身體的危害，青少年常因一時的好奇嘗試，而導致長期不可逆的傷害，張聰仁主任呼籲身邊之家庭成員、同儕、朋友及師長應多付出關心、支持與認同，協助青少年建立正向思考與培養健康生活型態、增加自信，避免日後造成有害物質侵犯而衍生家庭悲劇。

▲花蓮壽豐鄉長曾淑懿歡迎外縣市球隊來到壽豐平和國中棒球場比賽，希望大家展現實力，打出好成績。

壽豐鄉衛生所張聰仁主任表示，根據衛生福利部國民健康署「青少年吸菸暨健康行為調查」資料顯示，青少年取得菸品之方法多為「自己購買」或｢同學提供」，因此，藉由阻斷菸品購買管道來保護我們的青少年，是防止青少年接觸菸品的方法之一。

張聰仁呼籲業者於販售菸品前，應確認購菸者的年齡，對於無法辨識年齡之購菸者，如外貌年輕或者穿著學生制服等，更應該主動確認其年齡，並請購菸者出示證明文件，以避免誤觸法規受罰；另如大人請青少年或兒童代為購買菸品時，即使是店家認識的鄰居小孩，也同屬違法行為，應予以拒絕，以免受罰。不論理由為何，任何人都不可以提供或販賣菸酒品給未滿18歲者的青少年，違反者會被處罰新台幣1萬元至5萬元罰鍰。