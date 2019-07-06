　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

反菸檳拒毒！花蓮壽豐暑期棒球錦標賽　為守護青少年健康出擊

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲花蓮壽豐鄉長曾淑懿為『暑期校園反菸檳拒毒棒球錦標賽』主持開球儀式。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

花蓮壽豐鄉長曾淑懿為『暑期校園反菸檳拒毒棒球錦標賽』主持開球儀式。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮壽豐鄉衛生所結合壽豐鄉鄉公所及花蓮縣平和國中於7月6、7日辦理『暑期校園反菸檳拒毒棒球錦標賽』活動，由壽豐鄉長曾淑懿、壽豐鄉衛生所張聰仁主任及花蓮縣平和國中黃建榮校長親自主持，近百位鄉內國中小生分六組為期兩天參賽，展開一場精采有趣的擊出健康新人生-棒球錦標賽，用實際的行動宣誓拒絕菸檳及毒品危害。

菸草經常是年輕人物質濫用的入門物，一旦開始吸菸，日後有較高的機率使用酒精及毒品。研究顯示，以每天吸一包菸的青少年為例，相較於不吸菸者，未來有3倍以上的機率使用酒精，及10-30倍的機率使用不同種類的毒品。

▲花蓮壽豐鄉長曾淑懿為『暑期校園反菸檳拒毒棒球錦標賽』主持開球儀式。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲藉由精采有趣的棒球錦標賽擊出健康新人生，用實際的行動宣誓拒絕菸檳及毒品危害。

國內針對1763名高職生追蹤其使用成癮物質之研究發現，由一年級至三年級期間，吸菸者開始飲酒、嚼檳榔及使用成癮藥物的危險性，為非吸菸者的8.6倍、3.7倍及8.4倍。「好奇」與「無知」是青少年吸菸毒品、檳榔的主要原因，「吸菸毒品」「嚼 檳榔」是一種成癮行為，嚐試吸菸、吸毒及嚼檳榔的年齡愈早，成為固定吸菸、吸毒者的危險性便愈高。

資料顯示菸品與毒品易造成膀胱、腎臟、心臟血管、性功能及多重器官與癌症等身體的危害，青少年常因一時的好奇嘗試，而導致長期不可逆的傷害，張聰仁主任呼籲身邊之家庭成員、同儕、朋友及師長應多付出關心、支持與認同，協助青少年建立正向思考與培養健康生活型態、增加自信，避免日後造成有害物質侵犯而衍生家庭悲劇。

▲花蓮壽豐鄉長曾淑懿為『暑期校園反菸檳拒毒棒球錦標賽』主持開球儀式。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

花蓮壽豐鄉長曾淑懿歡迎外縣市球隊來到壽豐平和國中棒球場比賽，希望大家展現實力，打出好成績。

壽豐鄉衛生所張聰仁主任表示，根據衛生福利部國民健康署「青少年吸菸暨健康行為調查」資料顯示，青少年取得菸品之方法多為「自己購買」或｢同學提供」，因此，藉由阻斷菸品購買管道來保護我們的青少年，是防止青少年接觸菸品的方法之一。

張聰仁呼籲業者於販售菸品前，應確認購菸者的年齡，對於無法辨識年齡之購菸者，如外貌年輕或者穿著學生制服等，更應該主動確認其年齡，並請購菸者出示證明文件，以避免誤觸法規受罰；另如大人請青少年或兒童代為購買菸品時，即使是店家認識的鄰居小孩，也同屬違法行為，應予以拒絕，以免受罰。不論理由為何，任何人都不可以提供或販賣菸酒品給未滿18歲者的青少年，違反者會被處罰新台幣1萬元至5萬元罰鍰。

ET快訊
林志成再嗆聲「5秒就擊倒」！館長5字圖文曝心聲

關鍵字：反菸檳,拒毒,壽豐,暑期,棒球,錦標賽,守護,青少年,健康,出擊

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台電核二廠頒發獎助學金　嘉惠1136名萬金莘莘學子

青春波麗士暑期夏令營　青少年體驗神探訓練

7旬男友太花心…還嫌她「矮+黑」！小三安眠藥怒摻魚湯　橡皮筋纏下體勒殺

3小時湧人1萬4千多人　宜蘭童玩節首日現人潮

屏東兒童狂歡節開幕　藝術館變身兒童樂園

反菸檳拒毒！花蓮壽豐暑期棒球錦標賽　為守護青少年健康出擊

霹靂素還真、棄天帝現身代言　花蓮太平洋縱谷馬拉松受理報名

女疑債務想不開　警科技定位搜尋搶救成功

世界美容醫學大會　王正坤醫師演講台灣醫美經營管理優勢

租餐具逛夜市抽大獎！夏戀嘉年華唱翻天　東大門夜市開心做環保

一秒置身峇里島！宜蘭奢華Villa 露天浴室、發呆亭還有視聽室！

美女老師獻「愛的抱抱」鼓勵學生　男同學緊抱埋胸口...網：想讀書了

大S見愛28年偶像木村拓哉!　爆哭到說不出話來

海草舞秒啟動愛睏兒「跳舞開關」　皺眉爬起甩手網笑：身體很誠實

顛覆想像！減肥居然可以吃零食? 淡啤酒+冰淇淋讓你瘦身也很幸福

「法拉利姊」公開戶頭數字！　從百萬變這些：我還可以保命

小S被陳建州氣哭!　范曉萱一旁無奈：跟小時候一樣

勇警殞命！民眾花束擺滿分駐所　手寫卡片字字心碎：承翰不痛了

傑森史塔森挑戰腳開「瓶蓋」　轉身一踢...成功！！帥炸

無照屁孩謝亞軒飆車競速奪3命　一審判13年...被害家屬：無法接受

台電核二廠頒發獎助學金　嘉惠1136名萬金莘莘學子

青春波麗士暑期夏令營　青少年體驗神探訓練

7旬男友太花心…還嫌她「矮+黑」！小三安眠藥怒摻魚湯　橡皮筋纏下體勒殺

3小時湧人1萬4千多人　宜蘭童玩節首日現人潮

屏東兒童狂歡節開幕　藝術館變身兒童樂園

反菸檳拒毒！花蓮壽豐暑期棒球錦標賽　為守護青少年健康出擊

霹靂素還真、棄天帝現身代言　花蓮太平洋縱谷馬拉松受理報名

女疑債務想不開　警科技定位搜尋搶救成功

世界美容醫學大會　王正坤醫師演講台灣醫美經營管理優勢

租餐具逛夜市抽大獎！夏戀嘉年華唱翻天　東大門夜市開心做環保

原來胡迪是處女座！快來看你的星座代表哪個《玩具總動員》角色？

陳明通： 中共長期扶植代理人　籲共同固守「台灣防線」

這！就是美女／水煮蛋肌超韓妞　凡妮莎細長美腿好白皙

無柄刀刃插心窩！男詭異陳屍休息站廁所　「地面湧血」民眾嚇報警

《危老重建條例》讓老公寓大翻身　全台86萬戶等著變豪宅

記者伸手想擊掌！　防彈V「禮貌應對」乖乖照做⋯後方攝影笑了

潘瑋柏連兩年登《夏戀》　15分鐘不斷電嗨唱樂翻粉絲！

T.O.P今退伍首現身！　素顏近照曝光「嘴角有傷」

台電核二廠頒發獎助學金　嘉惠1136名萬金莘莘學子

騎單車鑽進小巷！曼谷「4必玩活動」...還能調出自己的香味

趙正平強抱辣模25秒畫面曝光！　子涵驚恐走光「死命拉裙」

地方熱門新聞

前台南市議員陳文賢放棄急救接回..

不滿男友花心　剪不掉生殖器勒斃

探視胎毒兒寄養家庭　韓國瑜贈火..

桃園海灘男性裸屍　警方發布特徵..

世紀鋼構回填阻斷農水路　民眾舉..

福田水餃宣布熄燈　 老闆：我被..

談捷運建設　鄭文燦20年前從沒..

暴力師賞小學生巴掌　揍到腦震盪..

種有機紅龍果　「ㄚ霞紅龍果」每..

雇主聘15名非法移工　栽在移民..

聯絡簿幫大忙　員警助迷童回家

少年勸屁孩戴帽遭毆！澎湖人怒圍

傳中階警調動　基層警人心惶惶

養女尋根！　戶所幫取得原民身分

更多熱門

相關新聞

台南郵局暑期親子集郵研習營活動

為倡導暑期正當休閒活動，提供國小學童寓教於樂的暑期親子活動，台南郵局7月6、7日2日在新營郵局4樓禮堂；7月13、14日2日在台南郵局投遞中心6樓禮堂，分二梯次辦理「2019年暑期親子集郵研習營」，集郵研習營歷年來皆頗受家長及學童青睞，吸引學童、家長共計96名同樂。

統一求止8連敗　江辰晏硬碰李茲

桃猿宣布轉賣首戰　辰總首場執教

味全龍狀元　劉基鴻破阿甘障礙？

基特自爆曾被「計程車司機」教打球

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 吳宗憲 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

老母辦慶祝會迎出獄兒　當晚「遭脫褲硬上

等到8點！館長斥林志成放鳥：龜孫子

踩到它被罵！洛威拿無辜臉網心疼

加油員跳針「找對嗎？」　老司機秒破盲點

訂62杯珍奶！國中生「扛62個環保杯」到店

林志成嗆「18秒打趴館長」

林志成撇放鳥再嗆：輸了退出運動界

即／林志成2點聲明回嗆館長：只會躲健身中心

野生林采緹現京都「外套裡只穿內衣」

床上激鬥突爆血！她揭老公7年「壞壞怪癖」

快訊／宋仲基爸爆失聯2天發聲了！

嗆18秒打趴館長！網起底暗黑史

林志成約戰18秒打趴　館長答應了

Somi伴舞太搶眼　粉絲氣瘋：誰才是主角

快訊／30歲華航副機師開車撞中山高護欄　「卡駕駛座」慘死

更多

最夯影音

更多

一秒置身峇里島！宜蘭奢華Villa 露天浴室、發呆亭還有視聽室！

美女老師獻「愛的抱抱」鼓勵學生　男同學緊抱埋胸口...網：想讀書了

大S見愛28年偶像木村拓哉!　爆哭到說不出話來

海草舞秒啟動愛睏兒「跳舞開關」　皺眉爬起甩手網笑：身體很誠實

顛覆想像！減肥居然可以吃零食? 淡啤酒+冰淇淋讓你瘦身也很幸福

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面