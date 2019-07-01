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免坐飛機遊沖繩、美國　百貨「主題周」啤酒節、摩天輪優惠通通來

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▲百貨暑期活動。（圖／大葉高島屋、美麗華百樂園提供）

▲大葉高島屋夜晚啤酒節開跑。（圖／大葉高島屋提供）

記者蔡惠如／綜合報導

暑假到來，百貨也開始搶客，位於內湖的美麗華百樂園與ＡＩＴ美國在台協會合作，推出「美國周」活動優惠搶客，7／4美國國慶當天，消費累積滿740元，還免附贈送摩天輪體驗券；天母的大葉高島屋則與祭出「啤酒浴衣節」，以日本沖繩為主題，不用坐飛機也能感受日本風情。

▲百貨暑期活動。（圖／大葉高島屋、美麗華百樂園提供）

▲周末還會推出表演活動。（圖／大葉高島屋提供）

大葉高島屋所主辦的「啤酒浴衣節」，今年已經邁入第4屆，特別擴大舉行，主題融入日本七夕、浴衣體驗、啤酒美食、趣味童玩等更多面向，即起至7／14每周五、六、日的下午4點至9點，都會在1樓戶外廣場舉行活動，現場有日本與沖繩的特調啤酒與特色美食，搭配仲夏周末的清涼啤酒，輕鬆感受休閒氛圍。

▲百貨暑期活動。（圖／大葉高島屋、美麗華百樂園提供）

▲館內則有沖繩日本文化展，展出人偶藝術。（圖／大葉高島屋提供）

大葉高島屋表示，活動期間在戶外美食饗宴活動現場消費不限金額，可參加親子浴衣體驗趣。於1F戶外攤位單筆消費滿250元，加送現打西瓜汁，7／6還有沖繩傳統的太鼓與舞獅表演，7／13太鼓表演，讓夏天夜晚更豐富。

美麗華百樂園則以「美國周」揭開暑假檔期序幕，7／7前於1F海景大道集結了美國眾多品牌特色商品，讓民眾近距離感受美式生活，並推出展售會中消費滿300元，兌換Kisses水滴巧克力優惠；9／1前全館當日消費滿1,000元可兌換1點，集滿5點贈摩天輪券1張，集滿10點贈100元抵用券，集滿30點贈電影票2張，集滿50點贈1,000元抵用券，集滿100點贈3,000元抵用券。

▲百貨暑期活動。（圖／大葉高島屋、美麗華百樂園提供）

▲美麗華與AIT合作舉辦美國周活動。（圖／美麗華百樂園提供）

美麗華表示，為歡慶美國獨立紀念日，7／4日當天全館消費累積滿740元，即可搭乘摩天輪1次，另7／5起至7／17，推出牛仔服飾特賣會，BLUE WAY、潤泰旗下名品全面3折起、JOHN HENRY單品590元起。

▲▼美麗華。（圖／記者黃彥傑攝）

▲消費滿額可免費坐摩天輪。（圖／資料照）

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關鍵字：暑假,暑期,百貨,高島屋,美麗華,優惠

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