▲ 新北啟動「青春專案」擴大臨檢，侯友宜現身KTV民眾驚喜搶拍。（圖／新北市警察局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市各高、國中及小學暑假自7月1日開始，為了讓青少年有一個安全健康的放假環境，新北市政府在1日晚上10時，結合了警察局等相關局處，新北「青春專案」實施擴大聯合稽查。市長侯友宜親自率隊誓師，警察局長陳檡文陪同，先聽取板橋分局長林富助的簡報後，立即前往板橋某知名KTV進行擴大臨檢。

市警局指出，2019年青春專案的工作重點，除防制青少年接觸毒品與被害，避免青少年遭受色情行業的利用，另針對妨害青少年身心的場所加強查訪，強化水域安全及防溺、求職安全及防詐等宣導工作。暑假期間由所有市府相關局處，共同透過網路、創意等，各項宣導活動，其中以青少年毒品的防制部分，新北市2019年上半年涉嫌毒品案件的少年人數，更是較2018年同期下降了22%，顯見已發揮具體的成效。

少年警察隊長蔡宜學表示，青少年毒品問題，一直是社會關注的焦點，而在防制工作上，除了針對毒品上游的查緝，另外在預防工作，更著重於跨部門協力與網絡間的連結，而青少年接觸毒品的管道來源不外乎同儕間。

蔡隊長就以一位之前遇過染有毒癮的少年為例，這位少年因不愛讀書國中未畢業即中輟染上毒癮，後來經由少輔會的輔導，並藉法院及社會資源的介入，讓這位少年選擇在機車行住宿工作，少年除學習了修車的技能，透過定期的輔導及關心，因而成功戒除掉毒癮，更習得一技之長。

市警局表示，為期3個月的「青春專案」規畫「淨化妨害青少年成長環境」、「防制青少年被害」、「擴大犯罪預防宣導」三大工作主軸，尤其針對時下流行的新興毒品及青少年加入幫派等犯罪行為加強查緝，另為了避免青少年暑假打工，誤入歧途，警方也針對兒少性剝削、詐騙集團等全面查察。並加強查緝青少年犯罪及偏差行為外，同時也結合民間團體，於青少年常使用的網路平台，加強宣導「反毒、反詐欺、反霸凌、反幫派、反飆車、反暴力、反援交」等犯罪預防宣導。

2019年青春專案新北市政府各相關局處，也規劃了許多有益青少年身心健康發展的休閒活動，主要目的就是要減少青少年，因時間過多，而造成無聊感，進而發生被害或加害的行為，有興趣的民眾，可以透過新北市中小學寒暑假育樂營官網查詢。