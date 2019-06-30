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花蓮知卡宣親水公園暑期水上活動開幕　45名救生員為安全把關

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▲花蓮縣長徐榛蔚帶領全體救生教練祭天祈福，庇佑活動全程順利。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚帶領全體救生教練祭天祈福，庇佑活動全程順利。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮知卡宣綠森林親水公園暑期水上活動將於7月1日盛大開幕，縣長徐榛蔚30日巡視園區各項親水設施與相關安全措施，並帶領全體救生教練祭天祈福，庇佑活動全程順利，希望鄉親與遊客玩得開心又安心，度過精彩暑假。

為提供鄉親更優質的戲水空間，縣府在汲取民眾反饋後，知卡宣綠森林親水公園今年增設噴泉廣場、泡腳池及深水池，園區內有救生員為遊客戲水安全把關，提供園區水域最萬全的保障。

▲花蓮縣長徐榛蔚帶領全體救生教練祭天祈福，庇佑活動全程順利。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚巡視園區各項親水設施與安全措施。

救生總教練徐家榮指出，因應園區今年新增多項設施，救生員人數從去年38人增加為45人，每位救生員都經過專業訓練並擁有救生相關證照，確保每位遊客都能玩得盡興又安全。他提醒，今年新設的深水池達110公分，6歲以下的孩童進入需家長陪同，泳客需著泳裝與永帽方可入池，並遵守現場救生人員指揮。

▲花蓮縣長徐榛蔚帶領全體救生教練祭天祈福，庇佑活動全程順利。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

救生員人數從去年38人增加為45人，都經過專業訓練並擁有救生相關證照，確保遊客都能玩得盡興又安全。

花蓮縣政府為提供民眾夏日安全又優質的玩水好去處，歷經數年用心規劃擴充戲水區，目前已擁有多項親水遊樂設施，不僅有兒童池、造浪池、漂漂河、雨林池及360度迴轉大滑水道等刺激的大型設施，也有水槍、水傘、打瀨浴與水遊具等各種互動式遊樂設備，戲水區內還有特別量身打造的幼幼池，設置專門使用的遊樂器材，非常適合父母伴隨幼齡兒童一起遊玩。

為豐富更多的玩水樂趣，今年特別打造深水池，適合想體驗深水游泳的遊客，另外考量到部分遊客不想穿著泳裝，或是帶著包尿布的小小孩不願意或不方便下水，今年也新設泡腳池與噴泉廣場，規劃目的就是讓不同年齡層的遊客，來到這裡不僅能夠玩水消暑，藉由設施也能體驗享受親子間天倫之樂，悠閒度過夏日時光。

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關鍵字：知卡宣,親水公園,暑期,水上活動,救生員

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