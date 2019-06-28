「青春好動活力一夏」　3000多場暑期活動開跑讓你FUN

▲台南市政府舉辦體育類、天文科學類、文藝類、營隊體驗類等多類型活動，6月28日舉行啟動記者會暨「婦幼少年安全保護中心」揭牌儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為了讓青少年在暑假期間歡度假期、充實生活，台南市政府舉辦體育類、天文科學類、文藝類、營隊體驗類等多類型活動，6月28日舉行啟動記者會暨「婦幼少年安全保護中心」揭牌儀式，由市長黃偉哲主持，為青春專案-暑期青少年系列活動揭開序幕。

黃偉哲市長表示，台南市過去3年暑假期間青少年溺水率是零，沒有人因為溺水導致暑期活動樂極生悲；此外，台南市前5個月的街頭暴力事件犯罪率也是0，也就是沒有發生任何街頭暴力，市府一定繼續努力保持紀錄，也希望年輕朋友們能快快樂樂過暑假，平平安安回學校。

黃偉哲市長進一步指出，28日婦幼少年安全保護中心揭牌，是為了整合現有的警力，做最大規模的運用，婦幼隊與少年隊合署辦公，將能夠發揮最大的整合力，降低重複建置的行政人力。

衛生局指出，今年青春專案暑期青少年活動創新活動包含：實境遊戲、密室逃脫活動、青春盃及校園反毒3對3籃球賽、小小警察體驗營、觀星夜宿營隊、獨木舟與 SUP體驗、2019十六歲正青春藝術節、「Yes, Me！科學品格營」、「原音重現-札哈木之星」歌唱選拔賽、水多多西瓜節、2019台南七股海鮮節、2019一見雙雕藝術季等各式活動，共計3,395場次，等著青少年朋友一同來體驗，各項活動訊息請至網址：http://www.tainanyouthproject.com.tw/查詢。

由於暑期為年輕學子打工旺季，市府提醒職場新鮮人或暑期打工學子，求職時要小心防範詐騙、不合理的工作條件以及不安全的職場環境，以免工作不成，卻造成無法彌補的傷害，勞工局也會在暑假期間進行相關專案勞動檢查並要求雇主辦理新進人員職業安全訓練以保障勞工權益。