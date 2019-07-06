深夜人行道「一整排帳篷」塞爆！桃園媽致敬　網曝1學期3萬5...過來人：CP值高

▲養小孩不容易啊。（圖／翻攝自「桃園人桃園事.生活.分享.靠北.討論區」）

記者周亭瑋／綜合報導

桃園一名母親前天晚上撞見，某處人行道上擠滿一整排帳篷，不禁好奇「是什麼演唱會在搶票嗎？」許多家長一看便知，這是當地一間非常有名的私立幼兒園，大讚環境好、CP值高，不過想讀可不是件容易事，過來人就透露，要先拿到「入學卡」才能排隊，而排隊也不見得百分百能念。

女網友在臉書社團「桃園人桃園事」問道，「請問有人知道這是在排什麼嗎？連帳篷都出動了，好奇...朋友說不會是在排幼兒園吧？我還以為是不是有什麼演唱會要搶票。」

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原來，這間就是桃園鼎鼎有名、標榜全美語教學的私立幼兒園，由於環境好、採用蒙特梭利教育法，加上名額有限，每年到了這個時候，就會有大票家長提前2、3天搭帳棚卡位，而報名日期正是今天（6日）；重點是，這些家長之前都有預約參觀過學校，才可以拿著入學卡排隊，「排不到，不能念，沒卡但排到了，也不能念。」

▲許多家長為了孩子可以順利入學，提前好幾天就到幼兒園前排隊。（圖／記者張慶輝攝）

曾讓孩子讀過這間私幼的家長指出，「以私立而言，價位其實不貴，而且環境老師都很好」、「全美註冊費1期3.5萬，月費7-8000吧！今年幼幼讀完，學費約1期2萬，月費7600」、「我家是這裡畢業的，養成了很好的讀書習慣，目前在讀某私中資優班，這幼兒園讚」。

對此，原po不禁燃起一股敬佩之意，直言「辛苦排隊的各位爸媽啦！愛小孩的心都是很偉大的！」另外，一般私幼每年花費約16萬元，若標榜雙語，每年更高達24萬以上，因此很多家長都會熬夜排隊、抽籤搶公幼，同時大票年輕爸媽也不禁感嘆，養小孩負擔真的很重。

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