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爆衝突先退後！當替代役22個月...揭基層警辛酸「最怕寫報告」　學弟秒懂淚推

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▲▼警察。（圖／翻攝自pixabay）

▲原po吐露基層員警的辛酸。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫）

記者周亭瑋／綜合報導

「基層員警要的是多一點的權利，少寫一點報告。」網友雷恩18年前在警察單位當替代役，曾支援抗議現場，也看過員警碰上不同案件時，存在的各種無奈，每當遇到狂徒動手，他們第一反應竟是先退後，「不然起衝突了、接到投訴，就有寫不完的報告。」

對於這次震驚全台的殺警案，網友雷恩深有所感，不禁感慨「每次看到員警出事了，長官才在哪裡講X話。家屬不要撫慰金，他們只要小孩自己拿錢回家。家屬不要孩子進忠烈祠，他們只要小孩進自己的家門。

請繼續往下閱讀...

18年前，雷恩到警察單位擔任替代役，也體會到基層的滿滿無奈，在保一單位去支援抗議現場時，當地員警為了不要有跟民眾起衝突，選擇站在替代役的後方，「因為有了衝突，他們報告寫不完。」

▲爆衝突先退後！他支援3個月...揭基層警5辛酸「最怕寫報告」　學弟秒懂淚推。（圖／雷恩授權引用）

▲雷恩18年前在警察單位當替代役。（圖／雷恩授權引用）

後來，他被調去宜蘭的派出所支援3個月，更是看盡了辛酸，雷恩表示，「抓沒戴安全帽的飆仔，飆仔已經跟我們擦撞了，學長還擔心碰傷他了沒？然後警車擦傷，能處理就自己處理，不然送分局修要寫報告。去處理酒後鬧事，酒客發酒瘋了，我們還要好言相勸，對方要動手，我們退後先，不然起衝突了，要寫報告。

雷恩回憶道，911事件隔一年後，他又被調去機場加強維護1個月，單位是巡邏機場外圍跟入境大廳，每次看到違規停車的小黃跟民眾時，上前勸導還被對方X譙，學長只能回，「是按規定勸導啊」，若碰上講不聽的開單，也是邊開單邊聽對方飆罵，「我們能罵回去嗎？當然不能，不然接到投訴，寫不完的報告。」

▲ 暑期保護青少年！金山警深夜「擴大臨檢」 查獲毒品、機車竊盜。（圖／新北市金山警分局提供）

▲員警深夜擴大臨檢，查獲毒品、機車竊盜。示意圖，與本文無關。（圖／新北市金山警分局提供）

雖然當時雷恩只是替代役的身分，但他真的很想對辦公室裡的長官說，「給員警們自己決定使用槍械，可以保護員警也保護民眾，少一點報告少一點責罵。」

對此，網友們紛紛回應，「任何行業都一樣，基層都是最可憐的，規定一堆都是給基層用的，上層不適用」、「淚推文末兩行~我哥也是保警」、「學長好，我三峽，五大二中，13梯的」、「警察消防都一樣，出什麼事都要寫報告，雜事也是一堆」、「點點滴滴都是淚」、「支持權利多給一點，但報告不能少，那是必要的，一個案件有參與的警察本來就要給出詳細的經過，而且最近警專的素質呵呵」、「台灣警察的悲哀」。

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關鍵字：基層警,替代役,員警,警察,爆怨公社

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