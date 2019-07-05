騎士詭異折疊撞電線桿！消防員「一路CPR爆汗」驚遇抓交替：燒1萬金紙才擺平

▲示意圖，與本文無關。（圖／本報資料照）

網搜小組／綜合報導

一名曾在消防隊服役的網友，4年多前接獲一件OHCA救護（到院前心肺功能停止）的通報，於是立即趕往現場施救，當時騎士以折疊方式貼在電線杆上，而在他急救的過程當中，隱約可見一旁出現白色霧霧的不明物體，沒想到竟意外擋到抓交替，事後他到宮廟拜拜，甚至燒了1萬多塊錢的金紙，這件事才終於落幕。

網友在「靈異公社」表示，當天下午接獲通報後，學長開到破百載著他趕赴車禍現場，事發地點位於小巷子的十字路口，左前方20-30公尺處有支電線桿，旁邊是民宅，而右下方則有棵樹，四周都是雜草。

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他接著說，「當我們到達現場後，左邊巷子有台貨車凸出來路口一點，一台機車撞在左前方電線桿上，騎士整個人折疊的方式貼在上面，我馬上拿著急救包跳下車，打開後門抽出長背板，跑向傷者，到了傷者旁邊放下長背板跟急救包後，雙手害怕得開始狂抖，而且傷者的姿勢嚴重到可以用詭異形容。」

▲原po整路不停施以CPR。（圖／翻攝自靈異公社）

此時，學長提醒他冷靜並給予鼓勵，原po才終於回過神，奇怪的是，他隱約看到電線桿旁邊有個白色霧霧的靈體，但他只有一個念頭，「我在救人，妳閃開」，接著就是兩人合力，把傷者採固定方式移到長背板上，「我摸她的雙手沒有脈搏，馬上告訴學長她OHCA了，於是把人抬上救護車，一整路10幾分鐘我狂按CPR，汗也跟著猛流，直到到院換護理師接手。」

事隔幾天，他半夜睡覺時，突然意識到自己醒了，但雙眼並沒有睜開，「感覺外面的樹一直擺動，天空陰暗陰風陣陣，然後站著一個紅衣女鬼，臉色慘白呈現半綠光還七孔流血，雙手呈現要抓東西的姿勢在胸前，正當我驚恐萬分完我又睡著了。」

▲原po哥哥表示，對方有黑令旗。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

睡醒後，網友立刻求助會通靈的哥哥，結果對方透露，「你阻礙到別人復仇了，而且她有黑令旗。」一席話讓他更毛了，趕緊聯絡父親，「我爸有在辦神明事，他馬上帶著我去鹽水南X宮拜拜，還燒了1萬多塊的金紙，之後這件事情就結束了。」

對此，網友們紛紛回應，「救人的當下，真的想不到這麼多」、「有帶黑令旗的都不好惹，我爸幫客人祭改的時候也是如此，除非有神明協助」、「救人一命勝造七級浮屠， 好心終歸有好報」、「好辛苦，你們又不能不救」、「他既然活了，你功德無量」。

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