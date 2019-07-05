孕婦「生產女嬰遭上銬」腳也綁住　惡夢經歷獲賠1900萬

▲女子在上銬情況下分娩。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



國際中心／綜合報導

美國紐約州一名28歲女子去年涉嫌違反保護令，被拘留在布朗克斯（Bronx）警局，當時她即將分娩，警方卻將她戴上腳鐐，一手則上銬綁在病床，她在充滿壓力的情況生下近8磅重的女嬰。如今，紐約市本周同意支付61萬美元（約台幣1900萬元）給女子，未來警局也將更改規範，確保產婦避開不人道的處置。

匿名女子表示，「沒有女性應該承受我的創傷經歷。」事件發生後，她在曼哈頓聯邦法院提起訴訟。回到去年2月，她與前伴侶正在爭奪孩子的監護權，由於涉嫌違反保護令，即將生產的她先遭拘留在警局；警方雖將她送往醫院，卻替女子上銬。

事實上，紐約州法律禁止將即將分娩的嫌犯上銬，然而，當時陪同女子的警方卻堅持這個程序，他們隨後表示自己必須遵守警局的巡邏指南。結果，女子生產時幾乎動彈不得，她也提出訴訟。

紐約市本周同意賠償女子61萬美元；女子先前聲稱自己被不人道對待，警方此舉也違反法律。對此，該市否認有不當行為，但案件會促使警局修改對待懷孕嫌犯的程序，未來在應對安全問題時，也會注意醫療上的隱憂。

《紐約時報》指出，將孕婦上銬在美國多洲其實是合法行為。然而，有越來越多醫師與研究人員警告，這可能會危害產婦生命安全，同時影響胎兒健康。

女子表示，她很高興訴訟能幫助他人免於苦難，她經歷很多惡夢，害怕警察，不過，她不打算把此事告訴家人或其他熟人，也不願女兒長大後得知自己出生的過程。她認為，生產過程本該是私密、安全又快樂的時刻，不該是她遭遇的那樣。