獨／直播狂酸「仁武沒水可玩」　挺韓社團破萬按讚分享：真漢子

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市連續兩日下階段性大雨，看到這種情況就有一名住在仁武的林建鴻人生首次開網路直播，酸高雄市長韓國瑜，直呼「真的太慘了！以後沒有水可以玩了」，直播過程大約90分鐘被轉載到「挺韓社團」當中，立刻引發討論及瘋狂分享，不僅有破2萬人次瀏覽，還有近5000人分享，網友稱林建鴻：「真漢子」。

▲高雄市仁武區居民林建鴻開直播，結果讓挺韓民眾瘋狂分享，稱他為真漢子 。（圖／記者吳奕靖攝）

就在2日晚間接近八點左右，眼看高雄下了一整天的大雨，住在仁武的林建鴻真的很悶，於是開啟了他人生首次直播，一開場就是罵韓國瑜「本來這邊只要下雨，就會開始積水，但是下一整天了，現在連積水都沒有，這有夠誇張吧！各位鄉親哇！這樣會慘吧，以後我們這邊不會再積水了，我們沒有水可以玩了」。而且怕網友不相信，還拿著手機在自己住家附近繞行拍攝給大家看，證明自己講得並不假，原來他是用反諷口吻來稱讚韓國瑜近期的清理下水道，讓仁武地區不再淹水。

事隔一天，林建鴻獨家接受《ETtoday新聞雲》記者專訪，他表示就是看到新聞報導有人要罷免「韓國瑜」，雖然坦言自己並不支持韓國瑜選總統，不過看到這半年來韓國瑜的努力跟「中央怎樣對待我們高雄人，心情很怒，看到快要中風了，我若不講一講喔，我真的會死」 。

▲高雄市仁武區居民林建鴻開直播，結果讓挺韓民眾瘋狂分享，稱他為真漢子 。（圖／記者吳奕靖攝）

所以看到下雨過後，跟以往相比只要一下大雨就會有積水的情況，結果卻是沒有積水，結果現在「還糟蹋我們高雄人選出來的市長，這樣對嗎？不要互相攻擊，市長選舉已經選完了，人家有在做就讓他靜靜的做，我們用眼睛看，看他事實有做沒有做，結果中央不給錢，人家怎麼做事」。講到這邊，林建鴻還一度很生氣，表示不怒到不想說了，真得會活活氣死。

而被問到是否知道自己的直播影片在「挺韓社團」瘋狂轉載，他表示並不知情，但也是要呼籲各位鄉親要有理性，不要分黨派、顏色，每個人都各有屬意的支持者的權利，不要互相攻擊，「選舉只是一時而已，我們有緣當朋友，現在不要為了選舉，結果自己在內亂，會被笑死」，林建鴻表示自己書讀得不多，所以講話就是「本土性直接」，不過就是挺韓社團當中的網友們卻是很喜歡，直封他為「真漢子」、「新戰神」。

▲高雄市仁武區居民林建鴻開直播，結果讓挺韓民眾瘋狂分享，稱他為真漢子 。（圖／記者吳奕靖攝）