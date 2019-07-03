女兒外遇產下男嬰！阿嬤氣炸「抱起孫子」直接丟河裡溺斃

▲外婆到醫院帶走早產的孫子後，就將無辜孫子丟入河中溺斃。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

上海市松江區警方近日接獲報案，有民眾在當地的河中發現一具溺斃的男嬰屍體，附近路邊還發現有孩子用過的遺物。員警便循線調查死者以及殺人兇手的身分，最後才得知男嬰的死竟是外婆下的毒手。

綜合陸媒報導，警方雖然無法辨認男嬰的身份，不過從他尚未褪色的腳底印記還有身上的臍帶夾推測，男嬰是在正規醫院出生的；員警立刻調查附近40間醫院，尋找案發前一周內從醫院出生並被家屬帶走的男嬰。員警最後在浦東新區的一間醫院發現重大線索。

▼兇手的犯案地點。（圖／翻攝自微博）

根據醫護人員表示，今年5月1日晚上，曾接到因為大量出血而入院的產婦，男嬰雖然在當晚順利誕下，卻也因早產問題出現多種併發症，需要轉至市級醫院搶救，不料家屬竟當場拒絕，還執意把孩子帶走。男嬰屍體的體貌特徵和被家屬帶離醫院的孩子特徵都非常相似，員警便趕緊調閱監視器查看。

警方發現，抱走男嬰的女人就是孩子的親外婆，因此傳喚對方到案說明。外婆得知事情瞞不住就坦然地說，是自己親手將外孫丟進河裡的，而且她在抱走嬰兒的同時，也並未得到女兒的同意；但她一再強調，會發生這樣的悲劇，都是女兒犯的錯。「因為今年32歲的女兒早在2009年就結婚且生育了一雙兒女，但是卻出軌生下別人的孩子。」

▼男嬰外婆和媽媽出面講述事件。（圖／翻攝自微博）

外婆也說，「我到5月1日才知道（女兒產子），我若提前知道她有孕的話，我早就去幫她弄掉了！」面對這些指責，男嬰媽媽則表示，是丈夫出軌後她才做了這樣的事，「原因是不小心喝醉酒與同事發生關係」，但她從沒想到自己的媽媽會這麼狠心害死親骨肉。警方目前已經依照故意殺人罪逮捕了外婆。