夜市買摩摩喳喳！一打開「現切水果巫婆湯」喝完崩潰　網嚇壞：邪術嗎

▲這個顏色有點詭異。（圖／翻攝自爆怨公社）



網搜小組／綜合報導

摩摩喳喳是東南亞最具代表性的甜品，大熱天來一碗清涼又消暑。一名網友昨晚逛夜市時，看到有攤販在賣，於是買了一碗帶回家品嘗，沒想到裡面竟是現切的大塊水果，與常見的摩摩喳喳差異頗大，雖然看似俗又大碗，但不論甜湯的賣相還是味道，都讓她不敢恭維阿！

女網友在「爆怨公社」提到，「逛夜市看到有攤販賣摩摩喳喳，滿心期待要買來吃，結果這不是摩摩喳喳啊？沒有椰奶也沒有一堆水果罐頭的料，還是真的現切水果塊，然後喝起來像藥水味...有夠雷，還我印象中美好的摩摩喳喳。」

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一般來說，摩摩喳喳的主要配料有椰奶、亞達枳、西米露等，同時也會加入芋頭丁、地瓜丁，還有紅毛丹、龍宮果、波羅蜜等南洋水果；不過這碗摩摩喳喳卻是淺咖啡色的湯底，裡面則裝有大塊芭樂、鳳梨等水果，看起來有些詭異。

原po表示，這一碗55元，雖然不貴，但有奇怪的藥水味，「我還很懷疑，點到什麼隱藏版嗎？」而網友們看完也一片傻眼，「這是魔魔渣渣吧，黑暗料理嗎」、「老闆一定沒吃過摩摩喳喳，這種做法應該是他夢到的」、「這叫廚廚餘餘」、「湯汁有像嘔吐物」、「讓我想到...模擬食物跑到胃的樣子」、「被召喚的摩摩喳喳」、「加芭樂是什麼邪術」。

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