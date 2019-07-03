七旬嬤拿千鈔！店員妹「當500鈔結帳」　女兒氣炸：她打死不認

▲購物發票輸錯金額。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

實習記者曾筠淇／綜合報導

一名女網友表示，70歲的母親日前到連鎖超市購物，消費172元，結帳時拿了1072元給收銀員，對方卻把千元鈔當成500元，找了328元。原PO母親提醒對方，「那個收銀員居然當成沒聽見」，調閱監視器查證後，賣場人員雖有致歉，但收銀員仍面不改色、也沒道歉，讓原PO很傻眼，「我是否可以投訴？」

「有一個年輕女性，會在您付錢的時候，把1000元當成500找，而且不肯認錯～也打死不認！」這位女網友在臉書《爆怨公社》表示，事發時間在6月26日下午4點左右，原PO的母親上完中醫課程後，到連鎖賣場花費了172元，拿給收銀員1072元找錢，收銀員則在金額處只打上500元，並找給原PO媽328元，「母親告訴那個小姐自己是拿了1072給她的，那個收銀員居然當成沒聽見！完全不理會」，對收銀員小姐的態度感到很氣憤。

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▲女網友母親的購物發票。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

原PO母親最後要求調閱監視器畫面，才有另一位賣場人員確認情況，對方告知收銀員，當時原PO媽確實是給了1072元無誤，並向原PO母親致歉，收銀員則面不改色也沒有道歉。女網友忍不住在文中直呼，「我實在不懂？現在這個社會是怎麼了？要求別人要尊重服務員，但是他們尊重客人的嗎？而且母親已經是70多歲的媽媽了……我是否可以投訴？」

網友看見貼文紛紛回應，「500跟1000的顏色不一樣，能當成收500也是人才了」、「做錯不可恥，可恥的是不肯道歉還硬拗」、「所以我都儘量用信用卡或其他電子支付。避免不肖員工亂來」、「請找店長處理，你找的只是當班人員不太會處理，店長會處理」、「我相信可能精神不濟或是其它原因，所以記錯收下的數目。」對女網友指控，《ETtoday新聞雲》致電該分店詢問此事，店經理表示無法對外說明，沒有多做回應或解釋。