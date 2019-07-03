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屈臣氏買12入保險套！大叔結帳「女店員突大叫」客人全聽到　原因很敬業

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▲▼ 屈臣氏 。（圖／記者曾婉婷攝）

▲男網友在屈臣氏買保險套，遇上過度熱心的女店員。（圖／記者曾婉婷攝）

記者黃君瀚／綜合報導

儘管時代風氣漸趨於開放，仍有不少民眾到藥妝店購買衛生用品時羞赧難當，就怕被人發現。最近就有男網友分享一段超糗經歷，到屈臣氏買保險套，結果碰上「意外事件」，在女店員推波助瀾下搞得店內顧客、店外路人皆知，恨不得找個地洞鑽！

大叔網友上（6）月底在PTT發文，提到多年前曾在住家附近的屈臣氏選購保險套，那間店面相當大分成1樓、2樓，套子擺在2樓個人衛生用品區域，「大叔我隨手挑了一款12入的就下樓結帳」。

請繼續往下閱讀...

大叔回憶，下樓走到樓梯旁的櫃台等待結帳，這邊一切都還算正常，店內其他顧客沒人注意到他。排了一陣子隊之後，他將保險套遞給眼前的女店員；她冷靜看了這位男客人一眼，「先生，您要買這款嘛？」

▲▼ 屈臣氏，藥妝，美妝 。（圖／資料照）

▲部分民眾選購衛生棉、保險套一類用品時難過心中尷尬關，總怕被人發現。（圖／資料照）

這時他心中有些疑惑，還是很自然的應了聲「是」。沒想到，下一秒女店員馬上提高音量、中氣十足的大喊，「欸，樓上XX，那個Y牌12入的保險套買一送一，再幫我拿一盒下來，櫃台結帳客人要！」原來遇上了盡責、熱心的好員工，決不遺漏客人的重要權益。

只不過買個保險套，結果弄到店內店外、樓上樓下的客人與路人通通聽到，他憤怒的心中冒出了無盡的髒話「X恁娘勒」！大叔說，當時真的一度懷疑女店員是故意找碴，好在多年過去經驗豐富了之後，他漸漸練就無視他人眼光的厚臉皮，只是想起當年的青澀仍不禁莞爾，「覺得在等待二樓店員拿套子下樓的時間 ，真的是他媽的有夠漫長……。」

尷尬經歷貼上網，不少網友笑稱店員很專業，「我是有遇過在挑的時候有妹子店員過來問」、「蠻好笑的哈哈哈哈」、「我遇過買驗孕盤買一送一的，還很堅持我自己上去拿」、「買一送一很重要欸，拿之前其實該注意一下」、「以前會，但常買就習慣了」。

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關鍵字：PTT,鄉民,保險套

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