國小生數學！她自信一看「123456789x72…」秒投降　網曝解答：只花10秒

▲這真的是國小數學題嗎 @ @（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／綜合報導

國小數學竟然讓人看了第一眼就霧煞煞！一名女網友表示，最近有一個客人的小孩問她會不會數學，她則回說「國小的會啊！」結果一看到題目馬上傻眼，因為第1題是9位數乘上2位數，第2題更是複雜；她忍不住求救「可以拿計算機嗎？」讓國小生直大笑。看到題目後，網友則曝光解題關鍵，笑說其實一點也不難。

這位女網友在臉書《爆廢公社公開版》表示，有一個客人的小孩問她會不會數學，她回說國小程度的會，小朋友便問「那我這題怎麼算」。原PO接過題目、看了一眼後馬上無語，愣住一段時間後忍不住問「可以拿計算機嗎？」讓國小生馬上大笑，「當然不可以。」

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仔細看看題目，只見紙上有2個數學問題，問題10為「已知123456789x9=1111111101，那麼123456789x72=？」問題11則是「計算989898x999999÷10101÷111111=？」題目讓原PO秒投降，無奈直呼「好吧！我國小其實沒畢業」，也在心中直冒OS「媽呀！是我真的太笨，還是現在的小學真的都那麼厲害？」

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▲原PO看到題目秒投降。（示意圖／stocksnap）

看到貼文後，有網友也和原PO有相同感覺，「不拿計算機算最好算的出來 , 這太扯」、「我選擇放棄」、「學這個要幹嘛」、「這個不是我們小時候的數學！都已經變得不一樣了」、「我選擇……覆蓋作業簿……結束這個學期」、「我開始懷疑我國小畢業證書是不是教育部可憐我的。」

不過也有人馬上看出來，這道題考的不完全是數學計算，「這是考你對數字的概念，不是要你暴力乘開，第1題就是靠倍化、直接乘8，第2題就是看你會不會簡化而已98*9」、「這其實就邏輯題，第1題就A*9=B,A*9*8=?；第二題換個方式看，會是989898/10101*999999/111111=98*9」、「看懂了的話，10秒就解出來了吧」、「我國中放牛班還倒數的，我居然覺得不會很難啊！」

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