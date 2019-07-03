大陸拳王練喻軒「約戰館長」3分鐘沒倒就贏　館長回應了天價單挑價碼

▲大陸拳王練喻軒嗆聲單挑館長。（圖／取自飆捍臉書／壁虎youtube）

記者林彥臣／綜合報導

館長陳之漢經常與政治人物同框評論政治，現在終於要回歸格鬥家本業了？大陸一位拳王練喻軒，拍了一段1分鐘的短片要約戰館長。對此館長回應，以他的知名度，必須付出天價價碼才願意下場單挑，否則就是來台灣參加他主辦的比賽，有很多好手可以陪他打。

練喻軒影片中表示，「我來自中國大陸，我是中國大陸最業餘、最差的自由搏擊和拳擊的愛好者，但是我比較走運，我獲得了WBC泰拳的鑽石金腰帶，和WBC拳擊的亞洲金腰帶，我聽說呢，台灣有一個網紅館長，叫做陳癡漢，I’m sorry癡漢是日語色狼的意思，要教你陳之漢陳館長嘛好不好，我很奇怪你那個爛水平，怎麼好意思開館騙人，今天跟蔡英文，明天跟郭台銘做一些活動什麼，我也不Care這些東西」。

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練喻軒接著說，「我只想知道你有沒有那個膽量跟我打一場，我體重比你輕，而且我也不在乎你有沒有資格，怎麼樣，不用說你贏不贏我那麼浮誇的話，你只要一回合3分鐘之內不被擊倒就贏了」。

館長聞訊後，回應練喻軒表示，「你20幾歲的年輕人四處去叫囂，我還想跟Rock打，我還想跟泰森打，我也想跟嘴砲王打，我還想跟John Cena打摔角」但是從大陸來台灣都要報准，不一定可以出國，像徐曉冬上次要來做交流，官方不讓他出來。

館長說，自己現在是年營業額5億的執行長，怎麼可能放著本業不做，放著這麼多員工、選手要養，跑去打比賽，「不然來打我們台灣的綜合格鬥比賽，我就已經沒有在比賽，我那麼多粉絲要照顧，我那麼多事情要辦，你來找我打，我又不是沒打過，每一個人都來找我打，我哪有美國時間，我事業要不要做」。

館長反嗆，「有本事，我一年辦兩場比賽，你不敢來打你就是孬種，沒有錢你來跟我講，你出不起機票錢，你來跟我講，我匯錢過去給你，你來台灣我直接拿現金給你，我們有正正當當的比賽，我們會有直播，會讓所有人看到你來打」。

▲館長在直播中開價1000萬美金才願意單挑。（圖／翻攝自館長成吉思汗youtube）



館長在另外一段直播中表示，如果可以約到Rock或泰森，不然就準備1000萬美金的開戰費用，他才要打，「因為我要賺錢啊，我也40幾歲了，我前面戰績也有了，我下面徒弟超過100個，一堆而且都是好手，不要挑這個老弱殘兵，我有年紀了，要做這麼多事情，執掌這麼多的企業，我的身分已經是管選手、養選手，而不是當選手」。

館長感嘆，如果有1000萬美金另外算，今年開店的績效應該就夠了，這樣就有時間找幾個好手陪他練，「我就可以開開心心地回到以前練習的時光，你知道練習是最快樂的嗎？做生意是非常痛苦的，我寧願每天開開心心的打拳，把身體弄得好好的，吃好、睡好不要煩惱，每天就是練拳，但是我沒有辦法，因為粉絲對我有期望，國家對我有責任，老婆、小孩包含員工跟著我都是有責任的」。

不過館長隨後又在臉書直播當中，把單挑價碼價降至500萬台幣，現在等對方回應，想辦法先把錢匯過來，他在台灣的知名度很高，也不用擔心會被騙錢，匯款之後會請律師擬狀、請媒體記者見證，規則是打正統的1回合5分鐘，「我只想要好好打一個比賽，我也這麼多年沒有打了，打贏打輸不重要，好玩就好」。

練喻軒1989年8月出生，今年29歲，身高180公分，體重73公斤，現職為國家級跆拳道運動員、搏擊運動員、演員，2003世界跆拳道公開三54KG第三名，搏擊職業戰績：13戰9勝4次KO獲勝。館長1979年3月出生，今年40歲，身高180公分，體重115公斤。