大陸拳王練喻軒「約戰館長」3分鐘沒倒就贏　館長回應了天價單挑價碼

　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大陸拳王練喻軒「約戰館長」3分鐘沒倒就算贏　館長喊1000萬美金單挑價碼

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼大陸拳王練喻軒嗆聲單挑館長。（圖／取自飆捍臉書／壁虎youtube）

▲大陸拳王練喻軒嗆聲單挑館長。（圖／取自飆捍臉書／壁虎youtube）

記者林彥臣／綜合報導

館長陳之漢經常與政治人物同框評論政治，現在終於要回歸格鬥家本業了？大陸一位拳王練喻軒，拍了一段1分鐘的短片要約戰館長。對此館長回應，以他的知名度，必須付出天價價碼才願意下場單挑，否則就是來台灣參加他主辦的比賽，有很多好手可以陪他打。

練喻軒影片中表示，「我來自中國大陸，我是中國大陸最業餘、最差的自由搏擊和拳擊的愛好者，但是我比較走運，我獲得了WBC泰拳的鑽石金腰帶，和WBC拳擊的亞洲金腰帶，我聽說呢，台灣有一個網紅館長，叫做陳癡漢，I’m sorry癡漢是日語色狼的意思，要教你陳之漢陳館長嘛好不好，我很奇怪你那個爛水平，怎麼好意思開館騙人，今天跟蔡英文，明天跟郭台銘做一些活動什麼，我也不Care這些東西」。

請繼續往下閱讀...

練喻軒接著說，「我只想知道你有沒有那個膽量跟我打一場，我體重比你輕，而且我也不在乎你有沒有資格，怎麼樣，不用說你贏不贏我那麼浮誇的話，你只要一回合3分鐘之內不被擊倒就贏了」。

館長聞訊後，回應練喻軒表示，「你20幾歲的年輕人四處去叫囂，我還想跟Rock打，我還想跟泰森打，我也想跟嘴砲王打，我還想跟John Cena打摔角」但是從大陸來台灣都要報准，不一定可以出國，像徐曉冬上次要來做交流，官方不讓他出來。

館長說，自己現在是年營業額5億的執行長，怎麼可能放著本業不做，放著這麼多員工、選手要養，跑去打比賽，「不然來打我們台灣的綜合格鬥比賽，我就已經沒有在比賽，我那麼多粉絲要照顧，我那麼多事情要辦，你來找我打，我又不是沒打過，每一個人都來找我打，我哪有美國時間，我事業要不要做」。

館長反嗆，「有本事，我一年辦兩場比賽，你不敢來打你就是孬種，沒有錢你來跟我講，你出不起機票錢，你來跟我講，我匯錢過去給你，你來台灣我直接拿現金給你，我們有正正當當的比賽，我們會有直播，會讓所有人看到你來打」。

▲▼館長在直播中開價1000萬美金才願意單挑。（圖／翻攝自館長成吉思汗youtube）

▲館長在直播中開價1000萬美金才願意單挑。（圖／翻攝自館長成吉思汗youtube）

館長在另外一段直播中表示，如果可以約到Rock或泰森，不然就準備1000萬美金的開戰費用，他才要打，「因為我要賺錢啊，我也40幾歲了，我前面戰績也有了，我下面徒弟超過100個，一堆而且都是好手，不要挑這個老弱殘兵，我有年紀了，要做這麼多事情，執掌這麼多的企業，我的身分已經是管選手、養選手，而不是當選手」。

館長感嘆，如果有1000萬美金另外算，今年開店的績效應該就夠了，這樣就有時間找幾個好手陪他練，「我就可以開開心心地回到以前練習的時光，你知道練習是最快樂的嗎？做生意是非常痛苦的，我寧願每天開開心心的打拳，把身體弄得好好的，吃好、睡好不要煩惱，每天就是練拳，但是我沒有辦法，因為粉絲對我有期望，國家對我有責任，老婆、小孩包含員工跟著我都是有責任的」。

不過館長隨後又在臉書直播當中，把單挑價碼價降至500萬台幣，現在等對方回應，想辦法先把錢匯過來，他在台灣的知名度很高，也不用擔心會被騙錢，匯款之後會請律師擬狀、請媒體記者見證，規則是打正統的1回合5分鐘，「我只想要好好打一個比賽，我也這麼多年沒有打了，打贏打輸不重要，好玩就好」。

練喻軒1989年8月出生，今年29歲，身高180公分，體重73公斤，現職為國家級跆拳道運動員、搏擊運動員、演員，2003世界跆拳道公開三54KG第三名，搏擊職業戰績：13戰9勝4次KO獲勝。館長1979年3月出生，今年40歲，身高180公分，體重115公斤。

ET快訊
女大生泳衣「前後穿反」私處不斷見客　呆問廠商：這款本來就這樣
蔡依林報喜「快找到腦公了」！網Cue阿信公開　5字留言被抓包

關鍵字：練喻軒,館長,單挑,約戰,格鬥,價碼

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／房間大掃除！辣妻清出一座空盒山「價值直逼進口車」　妹子秒懂：太療癒了

影／國小生數學！她自信一看「123456789x72…」秒投降　網曝解答：只花10秒

出招反制「罷免韓」！韓粉「獵殺黃捷」創社團：破萬人讓她嚇死

長榮18金釵「被記曠職」講到哭！網爆班機早就靠橋：工會一直說謊

想穿內褲抬頭嚇傻！「最色小偷」牆上緊叼蕾絲戰利品　網笑翻：識貨

賽車機台初體驗！小一車神妹「方向盤切外內外」完美甩尾　萬人朝聖全驚呆

輕颱木恩生成！低氣壓掃過「雨彈炸3天」　南台濕到下禮拜

大陸拳王練喻軒「約戰館長」3分鐘沒倒就贏　館長回應了天價單挑價碼

長榮2大爭議11小時攻防！資方讓步「不記曠職」溫情喊話：快回家

長榮罷工滿2周！勞資協商再破局僅2點初步共識　再議時未定

開車兜風遇巨蛇爬窗死亡凝視！ 兒嚇歪狂叫...爸用雨刷「神狙擊」

每日限量！桃園超狂炸全雞 肉質鮮嫩不乾柴、咬下會噴汁

星巴克「星冰樂買一送一」來了　這5天穿黑色衣服還享咖啡優惠

Lulu開場Rap「練習超過1000次」　吳宗憲狂讚：個人代表作！

曹政奭：少女時代最喜歡潤娥　 看到本人「以為她是精靈」

台中神壇女宮主認養40餘犬貓　短期無故消失...貓友：疑似作法

超暖老爸！自責沒錢幫孩子買書包　用「塑膠繩」熬夜編織愛的無價寶

海鮮控衝R～超佛現烤鮮蚵1顆5元 泰國蝦現撈現烤...吃到痛風也甘願

交戰蘇貞昌！怒批防疫搞一國兩制　韓國瑜：說我趴趴走？是欲加之罪

每晚一萬！入住頂級狗狗友善Villa 房內無邊際泳池讓萌寵放鬆爽游！

輕颱木恩生成！低氣壓掃過「雨彈炸3天」　南台濕到下禮拜

大陸拳王練喻軒「約戰館長」3分鐘沒倒就贏　館長回應了天價單挑價碼

長榮2大爭議11小時攻防！資方讓步「不記曠職」溫情喊話：快回家

長榮罷工滿2周！勞資協商再破局僅2點初步共識　再議時未定

館長回應廣告小妹「怎麼對老婆」　超寵妻閃光生活曝光

快訊／暴雨強襲高雄市！燕巢、岡山深夜大停電　台電搶修中

快訊／氣象局23：30發布6縣市大雨特報　網驚：台北看不到路了！

長榮「給罷工空姐」簡訊曝光！保證2點免擔心：我們一直在家裡等你

影／千人凱道合唱美麗島！呱吉、楊雅喆挺空服罷工　律師：我們來晚了

快訊／4號颱風「木恩」生成　低壓帶影響台灣「明起大雨連2天」

上銬逃犯鑽水溝想逃　卡住一整晚「臭到崩潰」…哭喊寧願被關

桃園26歲男酒駕撞上！母死父昏迷留年幼3姊弟　西園國小發起募款

輕颱木恩生成！低氣壓掃過「雨彈炸3天」　南台濕到下禮拜

大陸拳王練喻軒「約戰館長」3分鐘沒倒就贏　館長回應了天價單挑價碼

花蓮女紙袋棄嬰！下體滴血「電梯內積一攤」　目擊者嚇傻：拖著臍帶

琳賽蘿涵上傳裸體自拍照慶生　得罪「光」所有穆斯林！

香港「因自由而特別」　英國：中英聯合聲明非歷史文件

長榮2大爭議11小時攻防！資方讓步「不記曠職」溫情喊話：快回家

大陸「拳擊冠軍」約戰館長　超嗆影片曝光：1回合還站著算你贏

長榮罷工滿2周！勞資協商再破局僅2點初步共識　再議時未定

三寶妹逆向超車轉角「臉撞臉」　1秒擊落重機哥！網笑：戀愛了

生活熱門新聞

即／氣象局23：30發布6縣市..

「木恩颱風」最快今晚生成！全台..

即／暴雨強襲高雄　燕巢岡山停電

快訊／4號颱風「木恩」生成！

長榮玩真的！本周招募200名本..

男友嶺新訓只帶500元　她心急..

長榮給罷工空姐簡訊曝　保證2點

快訊／長榮取消優待機票　工會：..

低壓帶過境雨彈來了！豪雨3天灌..

國小生數學！「12345678..

千人凱道合唱美麗島挺空服罷工

即／二次協商破局！長榮：工會有..

辣妻清出一座空盒山「價值直逼進..

國中0朋友！黝黑眼鏡妹神反差逆..

更多熱門

相關新聞

陸拳擊冠軍約戰館長　嗆聲片曝光

知名網紅「館長」陳之漢2017年才跟徐曉冬發生約戰風波，大陸現在又有一名拳擊、泰拳雙料冠軍練喻軒2日上傳影片對他下戰帖。練喻軒在影片說「陳之漢你跟蔡英文、郭台銘這些人做活動，我都不care，我只想知道，你陳之漢有沒有膽量跟我打一場」、「你只要1回合、3分鐘內沒被擊倒，你就贏了。」

超寵妻！館長回應廣告小妹「怎麼對老婆」

台人最大的痛買不起房　郭台銘：課重稅

館長點名開嗆吳宗憲！憲哥「84字霸氣反擊」

初選輸怎麼辦？郭台銘調侃館長爬山吞敗

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 味全龍 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

Angelababy、黃曉明遭爆「官宣離婚」

9萬租豪宅！網友讚阿翔租屋反遭批

即／氣象局23：30發布6縣市大雨特報

福田水餃宣布熄燈　 老闆：我被騙2億

即／白宮召回副總統　專機空中折返

完全沒心機3種星座朋友

麥當勞竟有隱藏版「真漢堡」！一個30元連店員都不知道

Apple滑水道「泳褲掉了」沒發現！

蔡依林報喜：快找到腦公了！網狂cue阿信公開

獨／大鵬灣國際賽車場7月中歇業

比特進公園人跑光　牠獨坐傻笑媽心疼

她泳衣前後穿反　私處不斷見客

蘇志燮從沒忘記朴容夏忌日！

「木恩颱風」最快今晚生成！全台本周防豪大雨

高雄大八停業！準新娘路邊崩潰飆三字經

更多

最夯影音

更多

開車兜風遇巨蛇爬窗死亡凝視！ 兒嚇歪狂叫...爸用雨刷「神狙擊」

每日限量！桃園超狂炸全雞 肉質鮮嫩不乾柴、咬下會噴汁

星巴克「星冰樂買一送一」來了　這5天穿黑色衣服還享咖啡優惠

Lulu開場Rap「練習超過1000次」　吳宗憲狂讚：個人代表作！

曹政奭：少女時代最喜歡潤娥　 看到本人「以為她是精靈」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面