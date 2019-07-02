父子檔「老漢凝視」比基尼妹！1歲弟反應「超真實」9千人笑炸...老媽說話了

記者周亭瑋／綜合報導

「果然是父子！」一名人妻之前發現，老公和兒子趁睡前觀看直播影片，忍不住錄下畫面，只見比基尼正妹對著鏡頭甜笑，而兩人專注的神情更是經典，讓一旁的她哭笑不得。

媽咪林依霖上個月在「爆廢公社」發文，直說「有神人可以幫我神出這位妹子嗎？讓這父子檔爽死。」從畫面中可見，老爸躺在床上，拿著手機看妹子直播，而裡頭的長髮妹皮膚白皙、面容姣好，穿著黑色綁帶比基尼的她，好身材一覽無遺，同時還不斷對鏡頭放電，做出俏皮的表情。

請繼續往下閱讀...

▲▼父子倆根本神複製XDDD。（圖／林依霖授權引用）

至於兩位「老司機觀眾」，一個半瞇著眼，緊盯著養眼畫面；另一個更誇張，除了小嘴全程開啟，專注的程度彷彿蠟筆小新上身，瞬間逗笑大票網友。

林依霖向《ETtoday新聞雲》記者提到，弟弟綽號「鄭方型」，今年1歲3個月大，是個悶騷型的牡羊座男孩，個性比較慢熱，她還透露，「弟弟每天都喜歡跟爸爸看抖音。」

▲弟弟毫不掩飾的陶醉。（圖／林依霖授權引用）

影片一出，狂吸9千多人按讚，網友們紛紛笑虧，「弟弟口水感覺要流下來了」、「男主角塔位準備好了嗎，哈哈」、「弟弟反應好真實，好想頒獎給他們，父子倆勇氣可嘉XDDD」、「嗯...兒子是親生的無誤」、「這麼小就開始教育了」、「這兒子表情...笑死」、「廣志+小新2.0」；另外，不少老司機也奉上直播主的傳送門，笑說「雙擊+關注」、「右下角有ID可以去搜尋」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」