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長榮空服罷工！空姐補習班詢問度「反暴增7成」　專家：比考公職好準備

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▲▼長榮航空。（圖／長榮航空提供）

▲長榮航空宣布今年招募200名空服員，空姐補習班詢問度不受罷工影響，不減反增。（圖／資料照／長榮航空提供）

記者賴文萱／台北報導

長榮空服員罷工邁入第15天，不少現職空服員跳出來苦訴飛行工作辛酸，但瑞秋空姐教室指出，在長榮航空6/24宣布要今年要招募200人後，詢問度比起以往暴增7成之多。負責人陳瑞秋分析，上半年僅有國泰航空、日本航空以及陸籍航空招考，這次長榮一次宣布要招200人是很大型的招募，再加上空服考試比起一般公職考試準備起來更有方向，人人都有機會、運氣可以加入。

瑞秋空姐教室負責人陳瑞秋說，從長榮航空總經理孫嘉明6/24在股東會上宣布今年要招募200名空服員之後，來詢問補習的學員就有陸續增加，比起今年上半年僅有國泰航空、日本航空以及陸籍航空時，詢問度暴增有7成之多。

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▲▼長榮航空。（圖／長榮航空提供）

▲瑞秋空姐教室分析，這次長榮航空宣布招募200名空服員，以今年來說是很大型的招募活動。（圖／資料照／長榮航空提供）

她分析，長榮這次一次招募200人，在台灣來說是很大型的空服員招募活動，雖然招考錄取率僅約2%至3%，但因為空服員考試比起公職考試準備起來更有方向，也很能落實準備，也許花幾個月時間就可能考上，以就業機率來說，是可以好好投資努力的。

▲▼空姐補習班課程內容。（圖／瑞秋空姐教室提供）

▲瑞秋空姐教室指出，空服員考試比起公職準備起來更有方向，也很能落實準備。圖為空姐教室課程內容。（圖／瑞秋空姐教室提供）

但這次罷工過程中，許多現職空服員紛紛跳出來暴露空服工作背後的辛酸面，但為何詢問度卻不減反增？陳瑞秋表示，還沒進入這行的人，不會體認到這行業的職業傷害，不過，職業病其實因人而異，也不是每個人都有這樣狀況，都是要看人如何去調整好自己的身體。

▲▼長榮航空。（圖／長榮航空提供）

▲空服員的工作並非如外界所想的光鮮亮麗，在決定入行前應該做好足夠的評估以及生涯規劃。（圖／資料照／長榮航空提供）

陳瑞秋也說，空服員有時候因為工作比較容易有身體上受傷的情況，這時候去注意作業姿勢，也是可以預防職業傷害的方式。另外，她也提醒有意報考空服員的人，在要選擇入行前要考量自己的身體狀況以及生涯規劃，因為空服員未來在轉職方面也受限於很多社會上的條件，因此事前需要做好足夠的評估跟諮詢以及生涯規劃。

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關鍵字：長榮航空,長榮航空空服員,桃園市空服員職業工會,空服員罷工,長榮罷工,瑞秋空姐教室

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