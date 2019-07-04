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領不回三寶淚灑罷工棚！　長榮陪空姐報案：當天報警，隔天就可回來飛

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▲▼長榮罷工。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲長榮罷工邁入第14天，愈來愈多空姊想領回三寶。（圖／ETtoday攝影中心攝）

生活中心／綜合報導

長榮航空空服員罷工進入第14天，許多空服員仍在南崁的罷工棚靜坐罷工，不過，有一名空服員2日向工會申請領三寶，卻拿不到申請號碼牌，當場哽咽落淚。對此，長榮航空3日指出，只要罷工的空服員想復飛，公司就會進行協助報案，報案完成後，最快明天就能拿到新護照、回公司排班。

一名罷工的長榮空服員2日想要取回三寶，回去工作，卻因為拿不到申請號碼牌，當場哽咽落淚。對此，空服員工會幹部表示，會員提出領取三寶後，需要經過登記、叫號、約定時間地點交付等流程，約需要2個工作天，絕對沒有阻止會員領三寶的情況。

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▼先前舉行的「一起陪長榮空服罷工」晚會。（圖／記者林敬旻攝）

▲「一起陪長榮空服罷工」晚會。（圖／記者林敬旻攝）

長榮航空3日下午表示，會協助想回來復飛的組員報案、申辦護照，只要報案完成，最快隔天就能取得新的護照，回公司排航班出勤。此外，長榮航空3日還派出保全人員，協助這名空服員前往蘆竹分局南崁派出所報案。

長榮航空說明，目前已有超過600名空服員表達「願意返回工作崗位」，其中的400位已自行領取或透過公司協助取回三寶，還有100多位正在排隊申請，預計11日後航空運能將逐漸恢復到7成。對此，工會方面則表示，目前委託保全公司保管的三寶仍有2100份以上。

▼長榮公司委任律師，持32名空服員同意書，要求返還三寶正本。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼長榮公司委任律師，持32名空服員同意書，要求返還三寶正本 。（圖／記者陳以昇攝）

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