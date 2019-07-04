　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

長榮罷工勞資拼持久戰！工會最新輪值表排到29日、航班異動至21日

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼空服員帶著幼子到場參加罷工，暴雨中大呼口號「長榮罷工一定成功」 。（圖／記者陳以昇攝）

▲長榮罷工行動已進入15天 。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳涵茵／台北報導

長榮罷工協議陷僵局至今已進入第15天，6月28日勞資雙方首次協商破局後，7月2日兩方二度協商，因細節喬不攏談判仍破局，罷工行動持續，桃職工會公布了最新的罷工輪值表，一次將輪班時間排至7月29日，決心抗爭到底。

過去工會公布罷工現場輪值表通常為10天一單位，而最新的罷工輪值表一次發佈3張，將日期排至7月29日，並標註7月10日、7月19日、7月20日以及7月29日為投票日。在罷工第21天7月10日將進行第二次的內部投票。

請繼續往下閱讀...

▲長榮罷工輪值表。（圖／桃職工會提供）

▲長榮罷工輪值班表已排到29日。（圖／桃職工會提供）

早在罷工進入第100小時桃職工會已做好長期抗戰的心理準備，考量空服員體力有限，南崁罷工現場輪班時間由12小時改為8小時，分成6組輪班。

長榮航空日前將官網「罷工航班異動專區」延長至7月21日，長榮航空表示，11日至19日因空服員陸續返回工作崗位，將可以維持7成的運能，原本總航班1655班、取消550班，影響旅客約8萬6900人。如今罷工行動已長達半個月，勞資雙方持久戰依然進行中。

＊提醒旅客，最新航班異動訊息將會以簡訊通知旅客，請旅客利用官網或APP的罷工專區查詢相關資訊。

ET快訊
「我是有計畫的！」雙刀狠男刺殺鐵路勇警　移送時情緒失控暴吼
25歲鐵路警遭刺肚殞命！兇嫌妻崩潰下跪哭到癱軟：對不起
台鐵雙刀男嗆：沒手骨喔　25歲警被刺「緊抓手45秒」上車最後
怕波及乘客！鐵路警傷到臟器外露沒拔槍　肉搏到最後一刻殞命

關鍵字：長榮罷工,長榮航空,空服員罷工

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／西南風掃雨！南高屏5縣市「大雨特報」來了　防雷擊強陣風

文大推廣部員工控遭非法解雇　教育部：將請勞動部協助

鐵路勇警遭刺肚不治！《警工會》揭3大問題：人力明顯不足

未申請獨攀奇萊山！男迷途費時3日搶救下山　消防局：開罰

施壓致提前解約「不保管三寶」　長榮：謠言、對工會保留追訴權

澎湖東海驚現漏斗雲！水龍捲秒生成　雲柱直衝天際持續「1min」

罷工勞資拼持久戰！工會最新輪值表排到29日、航班異動至21日

通融旅客可無票進站！員工斥「給了方便，也給行兇機會」　台鐵回應了

洗衣要用熱水還是冷水？　專家曝「這項關鍵」比水溫更重要

幫妹寄包裹！她貼496張郵票海「秒變台灣之光」民眾看傻　網笑：蓋郵戳會手廢

歐告cosplay小紅帽裡的大野狼？ 阿嬤頭套包好包滿：我怕曬黑咩

謝忻「爆哭1小時」首現身　 憔悴失魂慘況曝光

老了也要做閨蜜！7女相識10年　「砸1800萬蓋別墅」一起老去

陳建州驚喜現身緬甸 大小S開心飛撲擁抱轉圈圈

開直播戰中央！怨經費給得零零落落 韓國瑜批：寧給外人不給家人

窮媽雙手捧「融化的下巴」逃出火場　消炎藥自塗...爛肉黏胸口挺過15年

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

黑人緊盯飛飛翔翔鍛鍊身體　范瑋琪無奈雙胞胎「很不受控」

「明星製造機」陶晶瑩來《聲林2》　大虧：搞得老蕭跟宥嘉是我生的

父子「老漢凝視」比基尼妹甜笑直播　1歲弟反應9千人笑炸：廣志小新2.0

快訊／西南風掃雨！南高屏5縣市「大雨特報」來了　防雷擊強陣風

文大推廣部員工控遭非法解雇　教育部：將請勞動部協助

鐵路勇警遭刺肚不治！《警工會》揭3大問題：人力明顯不足

未申請獨攀奇萊山！男迷途費時3日搶救下山　消防局：開罰

施壓致提前解約「不保管三寶」　長榮：謠言、對工會保留追訴權

澎湖東海驚現漏斗雲！水龍捲秒生成　雲柱直衝天際持續「1min」

罷工勞資拼持久戰！工會最新輪值表排到29日、航班異動至21日

通融旅客可無票進站！員工斥「給了方便，也給行兇機會」　台鐵回應了

洗衣要用熱水還是冷水？　專家曝「這項關鍵」比水溫更重要

幫妹寄包裹！她貼496張郵票海「秒變台灣之光」民眾看傻　網笑：蓋郵戳會手廢

玩伴被困下水道！阿金「死守原地」等救援　陪伴畫面超暖心

13歲嫩妹坦承懷孕　變態男友「帶進體育館連捅11刀」：我不想當爸

變態男覬覦9歲蘿莉　傳訊問單親媽「女兒讓我一周2次就娶妳」

日韓科技開戰！韓國民眾「集體炮轟」拒買UNIQLO、MUJI數家日本品牌

雙城花絮／上海維安超嚴　台北訪問團別徽章「認章不認人」

劉孔中／拖了8年的法官聲請釋憲案　有何秘密？

想要免費機票遭拒　她怒刷男友信用卡「豪撒15萬小費」

竹市長照專車大車隊成軍　長照就醫復健免煩惱

台日漆藝大師交流　50件漆藝作品精采登場

胡宇威2度受邀「登頂紐約帝國大廈」　中外旅客暴動求拍照

自強號凌晨撞人停駛！　2正妹慌等1小時手持行李跳車逃

生活熱門新聞

大陸拳王練喻軒約戰館長　館長曝..

領不回三寶　長榮陪報案：隔天可..

姜俊華要台陸PK：館長挑10選..

屈臣氏買套套　結帳女店員突大叫

中南部注意！未來一週皆降雨天氣

5縣市大雨特報！中南部「一路下..

長榮罷工第15天　工會10：0..

萌到爆！台鐵全新Kitty彩繪..

砍人現場「出手幫會悲劇？」律師..

即／館長接受練喻軒邀戰：一毛錢..

男友嶺新訓只帶500元　她心急..

幫妹寄包裹…貼郵票秒變台灣之光

國小生數學！「12345678..

7/5從南崁走到總統府　空服員..

更多熱門

相關新聞

長榮航班異動　4日取消81班

長榮空服員罷工進入第15天，勞資雙方雖然在2日第二次協商達成初步兩點共識，卻未有結果後續得擇期再議；昨（3日）晚間也在勞動部聯絡下雙方再次碰面就團協架構、法律文字討論，但仍沒敲定第三次協商時間，罷工戰線持續拉長，亦影響長榮航班異動，今（4）日共取消81航班。

長榮罷工第15天　工會10：00說三寶去向

領不回三寶　長榮陪報案：隔天可回來飛

長榮勞資雙方3日晚間碰面

保全遭資方施壓解約？長榮駁斥

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

鐵路警遭刺肚　4日上午宣告不治亡

即／台鐵嘉義站自強號　車廂砍人

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！暴瘦7kg失魂慘況曝光

25歲勇警殉職　同仁敬禮痛哭：任務結束了

25歲鐵路勇警殞命！　兇嫌妻下跪：對不起

臉書全球當機　FB、IG圖片出不來

老公刺死25歲警　兇嫌妻拿出藥單手一直抖

鐵路勇警殉職！自強號揮刀男背景曝光

比特進公園人跑光　牠獨坐傻笑媽心疼

警被刺破肚新影片曝！消防喊4次「沒事」　乘客：加油

大陸拳王練喻軒約戰館長　館長曝光價碼

勇警「被捅流血」抓雙手壓制　網看影片超心疼

領不回三寶　長榮陪報案：隔天可回來飛

狠男刺殺鐵路警　移送吼：我是有計畫的

Angelababy、黃曉明遭爆「官宣離婚」

更多

最夯影音

更多

歐告cosplay小紅帽裡的大野狼？ 阿嬤頭套包好包滿：我怕曬黑咩

謝忻「爆哭1小時」首現身　 憔悴失魂慘況曝光

老了也要做閨蜜！7女相識10年　「砸1800萬蓋別墅」一起老去

陳建州驚喜現身緬甸 大小S開心飛撲擁抱轉圈圈

開直播戰中央！怨經費給得零零落落 韓國瑜批：寧給外人不給家人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面