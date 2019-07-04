罷工勞資拼持久戰！工會最新輪值表排到29日、航班異動至21日

▲長榮罷工行動已進入15天 。（圖／記者陳以昇攝）



記者陳涵茵／台北報導

長榮罷工協議陷僵局至今已進入第15天，6月28日勞資雙方首次協商破局後，7月2日兩方二度協商，因細節喬不攏談判仍破局，罷工行動持續，桃職工會公布了最新的罷工輪值表，一次將輪班時間排至7月29日，決心抗爭到底。

過去工會公布罷工現場輪值表通常為10天一單位，而最新的罷工輪值表一次發佈3張，將日期排至7月29日，並標註7月10日、7月19日、7月20日以及7月29日為投票日。在罷工第21天7月10日將進行第二次的內部投票。

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▲長榮罷工輪值班表已排到29日。（圖／桃職工會提供）



早在罷工進入第100小時桃職工會已做好長期抗戰的心理準備，考量空服員體力有限，南崁罷工現場輪班時間由12小時改為8小時，分成6組輪班。

長榮航空日前將官網「罷工航班異動專區」延長至7月21日，長榮航空表示，11日至19日因空服員陸續返回工作崗位，將可以維持7成的運能，原本總航班1655班、取消550班，影響旅客約8萬6900人。如今罷工行動已長達半個月，勞資雙方持久戰依然進行中。

＊提醒旅客，最新航班異動訊息將會以簡訊通知旅客，請旅客利用官網或APP的罷工專區查詢相關資訊。