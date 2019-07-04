長榮罷工第15天「三寶保管到哪去？」台灣保全爆解約 工會10：00說明

▲長榮罷工靜坐現場。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者洪巧藍／台北報導

長榮空服員罷工已經進入第15天，昨（3）日晚間在勞動部聯絡下勞資雙方再次碰面就團協架構、法律文字討論，至於第三次協商則沒敲定。另工會把空服員三寶交由台灣保全公司保管，但保全公司卻說合約已在6/30結束，保管物也全數送還；工會方面則指出台灣保全受打壓昨（3）日才口頭詢問能否於今（4）日解約，至於三寶到底在哪裡等其它疑問，工會擬於上午10點統一在南崁罷工棚說明。

長榮航空3日公布，已有超過600名空服員表達意願返回工作崗位，其中約400位已自行或透過公司協助取回三寶（護照、台胞證、員工ID卡），回來的空服人數增加，7月11日之後，運能預估逐漸恢復到7成，但工會卻表示，從罷工開始到3日，僅有113人取回三寶，換言之，委託保全公司保管之三證仍有2100份以上。

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▲排隊領三寶。（圖／翻攝臉書《綠絲帶活動 / Green Ribbon Campaign》）

不過，近日傳出有罷工空服員欲領回三寶卻遭工會刻意延誤，也有照片顯示現場領取隊伍大排長龍。工會代表馮文玉3日說明時表示，因2日豪大雨造成保全公司塞車延誤，以致送達三寶到場時間延遲。然而記者致電工會合作的台灣保全公司確認，得到的結果卻是合約已在6/30結束，也已將保管的東西全數送還，雙方說法兜不攏。

工會聲明稿指出，自2016年華航罷工投票，就開始與臺灣保全公司合作，合作狀況十分良好；針對本次2019長榮空服員罷工，桃園市空服員工會與台灣保全公司簽訂合約保管護照、台胞證、ID證件，合約起訖期間為108/6/21-109/6/20，為期一年。本次長榮空服員罷工社會關注度極高，台灣保全公司在受到社會各方壓力下，在今日(108/7/3)口頭詢問工會7/4是否能夠終止合約，目前雙方仍在溝通中。





▲桃園市空服員職業工會出示與台灣保全的服務契約書。（圖／桃空職工提供）

長榮航空3日晚間發佈的澄清稿指出，有會員代表指稱「無論是已簽訂一年合約的保全公司，或是當初6月23日晚會的高空作業台廠商，長榮公司都多方給予各項壓力」，強調絕無此事，並嚴厲譴責桃空職工不要再漫天散播不實謠言，將保留法律追訴權。

長榮航空強調，從未與台灣保全有任何業務往來，連如此顯而易見的事實，桃空職工都未盡到最基本的查證責任，試問桃空職工，這種公司施壓的謠言是從哪裡憑空想像而來？

▲「一起陪長榮空服罷工」晚會，給蔡英文的一封信。（圖／記者林敬旻攝）

另一方面，工會2日晚間在凱道舉辦晚會時提出一封給蔡英文總統的信，「相信台灣民主社會精神，會支持我們爭取勞資對等」，但僅得到總統府的制式回覆「已將來信移請權責機關桃園市政府處理」。

工會3日宣布，將在5日號召罷工空服員們，一起從南崁罷工棚走到總統府，並喊話總統蔡英文，「出來面對，請不要躲在總統府裡面，不重視我們的訴求。」

此外，長榮航空招募新空服員動作頻頻，3日在公司內部發布公告，鼓勵國內地勤轉任空勤，申請時間自即日起至2019年7月9日止，預計在今年8月下旬至9月上旬報到。

長榮航空總經理孫嘉明在6月24日股東會後曾表示，今年本來就有招募新空服員的計畫，也將首度招募男性空服員，會率先從地勤第一線開始。他當時強調，未來會把空服員的工作內容披露得更清楚，「覺得不適合的就不應該來」，任何一項工作都很辛苦，應徵工作前應該要看到它的全貌，而不是只有美好的那一面。





▲長榮航空內部信。（圖／讀者提供）

為持續因應罷工對交通疏運的影響，交通部在3日召開第14次應變會議，並指出，累長榮航空目前已公布至7月19日取消航班，其中7月1日至10日預計航班執行率約62.6%，7月11日至19日航班執行率可達67.1%，運能已逐步提升。

計6月20日至7月3日已取消出入境合計1,230架次，影響旅客數達24萬3,731人次；旅行團總計影響1,154團，2萬6,854人。