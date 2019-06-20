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鐵道藝術村展出台美關係40年　珍貴史料難得一見

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▲「立穩根基，共創未來：AIT@40-1979年後美台關係展」於新竹市鐵道藝術村展出。（圖／新竹市政府提供）

▲「立穩根基，共創未來：AIT@40-1979年後美台關係展」於新竹市鐵道藝術村展出。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市鐵道藝術村即日起至7月14日止，展出美國在台協會「立穩根基，共創未來：AIT@40-1979年後美台關係展」，慶祝台灣關係法生效40周年，除了回顧台美關係自1979年以來的發展，也展示許多，新竹市長林智堅到場主持開幕典禮，表示竹市扮演了台美關係的要角，在軍事、文化、經濟等層面都與美國緊密連結，唇齒相依，希望未來台美有更多合作，為台灣人創造更好的國際地位與福祉。

林智堅表示，從酈英傑處長2018年8月到職AIT處長以來，短短時間兩人已在新竹市見了3次，林智堅也承諾未來會到AIT新館拜訪，盼強化竹市與美之間交流，這40年來靠著台灣關係法，台美的關係沒有停下來，尤其到蔡英文總統上任後，得到美國政府大力支持，此刻的台美關係是最好，台美間最重要的是共享民主與自由的價值，使雙方關係超越種族與歷史界線。

林智堅表示，在台美關係中，新竹市扮演重要角色，不僅人口年輕、有高所得，在地還有許多國家級研究機構，竹市與美國的關係相當緊密、唇齒相依，在軍事方面，過去美軍與新竹黑蝙蝠中隊合作執行偵察情蒐，在經濟上，竹市擁有產值超過1兆的竹科，竹科外商公司共79家，美商就有24家，投資金額高達240億元。

在文化方面，現在竹市在國外總共有9個姊妹市，其中有5個在美國，其中與「美國矽谷」的加州庫比蒂諾市雙邊交流密切；台美在科技層面的合作也令人振奮，位在新竹的國家太空中心(NSPO)與美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)合作的「福衛七號」，即將在6月25日，在美國佛羅里達州甘迺迪太空中心發射升空，因此竹市在各方面都參與了台美關係的歷史，擔任台美關係的要色。

美國在台協會酈英傑處長表示，很榮幸今天來到新竹，尤其六月是AIT@40的「科技與數位經濟月」，凸顯40年來美台在科技與數位經濟上的密切合作，而竹市是充滿前瞻思維且發展快速的城市，有著竹科、工研院及太空中心，他並指出，再過幾天，美台合作的「福衛七號」氣象衛星就要發射升空。

酈英傑也感謝竹市府一同舉辦這次展覽，展出許多文件、資料、數百張照片，還有虛擬實境的影像，呈現從1979年以來，美台雙邊深刻且廣泛的互動，近期AIT剛搬進斥資2.55億美元的內湖新館，可說是美台關係長期承諾的重要象徵，未來AIT將繼續增進美台安全合作、增進美台經濟與商業關係、增進台灣在全球社會的角色，以及增進美台人民的關係。

台美事務委員會秘書長翁瑛敏表示，感謝AIT跟竹市府共同舉辦這個活動，紀念台灣關係法40年，今年在6月6日，北協已正式更名為「台美事務協調委員會」，蔡英文總統在揭牌儀式時表示，北協的更名是以實際行動，証明雙方累積的互信跟默契，為台美關係創下新的里程碑，蔡英文總統執政已滿三年，台美關係穩健提升中，美國各級政府、國會、WHA皆一致展現對台灣的堅定支持，足證台美關係廣泛且綿密。

新竹市文化局長黃竫蕙表示，台灣無論在文化、社會家庭及消費習慣上均受美國影響，竹市作為科技重鎮、產業對外重要窗口，應與美國保持良好的互動，很榮幸AIT邀請共同主辦本次展覽，見證《台灣關係法》邁向第五個十年。展覽呈現歷史上許多重要時刻，包含歷屆總統和美國外交上的各項會見及允諾，更重要的是呈現美台雙方在和平立場上，進行的各項交流、社會互助的活動，顯示出彼此對這項關係的重視。

「立穩根基，共創未來：AIT@40-1979年後美台關係展」於新竹市鐵道藝術村展出，展覽分為大事紀、藝術區、VR體驗區、增進美台經濟與商業關係、美台人民關係、美台安全合作、台灣在全球社會的角色等主題區，除了運用許多珍貴歷史文件、老照片、口述影片、物件外，更使用擴增實境和虛擬實境的技術，讓民眾更能感同身受，也讓展覽更加生動有趣。歡迎民眾前來同慶台灣關係法40周年，詳情請上新竹市鐵道藝術村臉書粉絲團公告，或洽詢專線03-5332841或撥打1999為民服務專線。

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關鍵字：鐵道藝術村, 新竹市文化局

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