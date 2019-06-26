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新竹「2019仲夏藝文季」 　四大演出暑假輪番登場

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▲今年仲夏藝文季一場比一場更精彩，千萬不要錯過。（圖／新竹市政府提供）

▲今年仲夏藝文季一場比一場更精彩，千萬不要錯過。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

一年一度新竹市規模最盛大最受歡迎的品牌藝文活動，「仲夏藝文季」即將在本周六29日由優人神鼓揭開序幕，26日活動記者會，由紙風車劇團帶來「戲劇萬花筒」的精彩表演，讓現場大小朋友們看得目不轉睛，歡笑連連；新竹市長林智堅分享，新竹市是座幸福的城市，今年暑假將由優人神鼓、FOCA福爾摩沙馬戲團、紙風車劇團及采風樂坊四大全台知名表團在竹市各地演出大戲，為市民朋友帶來好評不斷的經典劇碼，誠摯邀請北台灣朋友在暑假期間都能一起享受新竹市精彩的藝文盛宴。

「2019仲夏藝文季」首場表演將於6月29日在新莊車站，由優人神鼓帶來《聽海之心》演出；第二場於7月13日在香山天后宮，由FOCA福爾摩沙馬戲團演出《亞洲之心》；第三場7月27日在普天宮，由紙風車帶來《紙風車戲劇萬花筒》演出；最後一場壓軸在8月31日於大湳雅公園，由采風樂坊演出《十面埋伏》，四場演出精彩可期，千萬不能錯過。

林智堅表示，備受期待的「仲夏藝文季」來了，活動今年邁入第五個年頭，觀眾一年比一年多，累積超過10萬人次觀賞，廣受市民好評，參與的家庭不只新竹市，還有許多來自新竹縣與外縣市的朋友，仲夏藝文季五年來透過社群軟體廣為周知、口耳相傳，已經成為北台灣著名的藝文活動品牌；「舉辦大型藝文表演非常不容易，但是只要看到孩子與市民的微笑，一切都值得」。

林智堅指出，今年邀請到優人神鼓、FOCA福爾摩沙馬戲團、紙風車劇團及采風樂坊為市民帶來最高水準的戲劇演出，令人引頸期盼，此外，仲夏藝文季將會把演出帶到城市的每個角落，免費入場，他誠摯邀請大家作伙來、好康到相報，不只在地，更要吸引外縣市朋友暑假到新竹市一遊，大家千萬不要錯過。

新竹市文化局長黃竫蕙一一介紹今年四場精彩內容，本週六晚間7時準時開演，首場6月29日在新莊車站，由優人神鼓帶來《聽海之心》，利用鼓聲演譯水與生命的故事；7月13日在香山天后宮，由FOCA福爾摩沙馬戲團演出《亞洲之心》，以臺灣人文為基礎，用各式馬戲來表現，西方馬戲碰上東方文化時，兩者極為不同的元素融合後，如何激盪出臺灣馬戲新篇章。

7月27日在普天宮，紙風車劇團將為小朋友們，帶來精采劇碼《紙風車戲劇萬花筒》，透過戲劇運用故事創造情境，以生活經驗作為出發點，並融入教育的意義，開拓兒童對於表演藝術的新視野，激發孩子的創意及想像；8月31日，在大湳雅公園，采風樂坊將為仲夏藝文季，帶來壓軸演出《十面埋伏》，利用各式東方器樂和火舞，演譯磅礡的史詩，戰爭場面、淒美的愛情故事，一場用靈魂堆砌而成的樂章，歡迎大家一起來見證跨越千年史詩的東方器樂劇場。

今年仲夏藝文季一場比一場更精彩，沒看到去年表演的朋友們，今年千萬不要錯過。另系列活動所有場次皆為免費、自由入場，晚上7點開演，歡迎全國民眾大手牽小手，扶老攜幼，一起來看戲。演出相關資訊，請上新竹市文化局官網http://www.hccg.gov.tw/查詢，或撥打專線03-5337980，或洽1999市民服務專線。

ET快訊
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關鍵字：新竹市文化局, 2019仲夏藝文季

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