國際級漆藝大師彭坤炎　日展大賞作品在台展出





▲彭坤炎將於展覽中展示多件榮獲日展大賞的漆器作品。（圖／記者陳凱力攝）



記者陳凱力／新竹報導

從事漆器創作逾30年的彭坤炎其漆器作品經常受邀於台灣、日本、美國等美術館展出，彭坤炎的作品於國際間獲獎無數，尤其每年獲得日本漆工協會邀請參加更是屢獲大賞殊榮，近年來連續榮獲「林野廳長官賞」、「日本文部科學大臣賞」、「日本農水產大臣賞」，彭坤炎在漆藝中的技法，更是令許多國際級藝術家大為讚賞。彭坤炎的漆器作品也於7月3日開始於新竹市文化局展出，包含彭坤炎近年獲得大賞殊榮的多件作品，將與日本漆工藝大師赤堀郁彥共同聯合展出。

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▲彭坤炎作品祥瑞之光獲得日本林野廳長官賞。





彭坤炎在漆工藝領域中浸淫30餘年，他的作品以獨特堆漆技法，線條律動優美、色澤鮮豔著稱，國內外獲獎無數。彭坤炎因長期參與國際大展，結交了不少相知相惜的國際藝術盟友，繼2015年與哈爾濱張翔得水彩大師聯展，2019年再度邀請日本漆器界大師赤堀郁彥，展開國際化、藝術化與科學化的視覺藝術饗宴。

赤堀郁彥擅長將產業園區管路題材設計成幾何化，期許能引起共鳴進而減少公害，其作品具現代感，技藝精湛，曾獲得日展特選多次、日展文不科學大臣等大賞。

彭坤炎與赤堀郁彥的聯展將於7月3日至7月14日於新竹市文化局一樓梅苑畫廊展出，歡迎對漆器工藝有興趣的朋友一同前往欣賞。

▲彭坤炎的作品中，經常可見螺钿技法。

▲彭坤炎利用蛋殼（白）與金箔（金）為作品增加豐富性。

▲日本漆藝大師赤堀郁彥也有多件作品於展覽中展出。