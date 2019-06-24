2019竹塹國樂節7月登場　14場演出樂動新竹

▲為期一個月的 2019竹塹國樂節，有14場精彩的傳統樂曲饗宴。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

「2019竹塹國樂節」將在7月6日（六）起跑，今(24)日記者會在新竹青年國樂團演出著名嗩吶演奏家王高林所作的經典曲目「喜酒歌」，在歡快的曲調中宣告新竹市精彩的暑期音樂饗宴正式揭開序幕，新竹市長林智堅表示，竹塹國樂節是新竹市年度的音樂饗宴，今年依然會帶來十分精彩的演出，他特別推薦今年安排三場不同以往的戶外表演，分別是7月7日在水景廣場、7月14日在將軍村園區以及7月21日在北大公園，誠摯邀請父母帶著孩子參與為期一個月的 2019竹塹國樂節，14場精彩的傳統樂曲饗宴，絕對不能錯過。

2019竹塹國樂節將於7月6日(六)至7月28日(日)在文化局演藝廳、水景廣場、將軍村圖書資訊園區及北大公園等地舉行，推出4場售票、7場索票、3場自由入場總計14場系列活動，包含名家音樂會、親子音樂會、大師講座與以市民為主角的國樂小舞臺等內容，以「風吹樂動」為主題，希望讓愛樂民眾感受一場場震撼磅礡的演出。

林智堅表示，他首次接觸到國樂演出時留下深刻印象，內心感受到的震撼不輸世界級的交響樂團演出，曲目氣勢磅礡，因此，深入了解國樂這個屬於台灣的傳統交響樂，他特別敬佩與感謝新竹青年國樂團總監劉江濱對新竹市國樂傳承不遺餘力，因為有劉江濱總監與多位大師對國樂的支持，國樂才能發揚光大，劉江濱總監更多次帶領樂團在外賓前演出，都成為當天活動焦點，讓在場賓客驚艷不已。

林智堅預告，竹塹國樂節從民國100年舉辦至今已邁入第九年，明年即將邁入第十年，文化局會與劉江濱總監籌劃精彩的十周年活動，在場的市議員更呼應說，市議會全力支持市府明年盛大舉辦十周年的竹塹國樂節，誠摯邀請市民朋友共同參與2019竹塹國樂節，千萬不能錯過新竹市一年一度的盛大音樂饗宴。

新竹市文化局長黃竫蕙表示，竹塹國樂節7月6日（六）《樂動新竹》開幕音樂會，由新竹青年國樂團藝術總監暨指揮劉江濱先生揮開序幕，邀請香港中樂團琵琶首席張瑩，演出香港著名作曲鬼才伍卓賢所創作的《唐響》琵琶協奏曲；另邀請中央民族樂團演奏家吳琳特別演奏箜篌這項古老的撥弦樂器，兩位青年演奏家與在地新竹青年國樂團合作演出將激盪出不凡的創意火花，令觀眾引頸期盼。

此外，黃竫蕙指出，今年國樂節首度辦理國樂營隊，招募具潛力的國樂學子參加為期4天的營隊訓練，由藝術總監劉江濱老師親自指揮學員國樂演奏技巧，參與7月19日(五)《群音演藝》演出，與本市三民國中、光武國中等績優校園國樂團交流演出。

另邀請名指揮家陳中申老師將世界名曲《彼得與狼》以國樂重新編配，用國樂演奏西方經典名曲，中西樂跨界演出，重新賦予記憶中的經典名曲不一樣的味道，讓親子共同哼唱，共度愉快的夏日；新竹在地學校國樂團秉持「藝術傳承」的精神，由全國學生音樂比賽中屢獲佳績的新竹市國中、國小國樂團在7月7日（日）演出《天籟初音》；另邀請新加坡國立大學華樂團與清華、交通兩所大學在7月26日（五）演出《雙城會》。

除了音樂演出之外，另規劃大師講座，邀請琵琶首席張瑩及二胡名家楊雪主講；此外，廣受民眾歡迎好評的「國樂小舞臺」活動，7月7日(日)晚間7點在文化局水景廣場開演，歡迎各界喜愛國樂的雅士踴躍報名登臺，演出者將獲贈國樂節限定文創商品。

為鼓勵民眾踴躍參與國樂節，今年規劃「聽國樂·享好禮」提供會員、樂迷、國樂小舞臺演出者、開幕及戶外等限定好禮兌換：凡新竹市文化局演藝廳會員憑會員卡集滿8張售票場票券，可兌換斜背包乙個；凡報名參加7/7國樂小舞台或集滿4張售票場票券可兌換飲料提袋乙份。各式好禮數量有限，送完為止。

2019竹塹國樂節詳細資訊，請上竹塹國樂節官網(http://www.hcmf.tw/)查詢，或至Facebook粉絲專頁搜尋：竹塹國樂節。