新竹市將軍村回來了 老眷村修復有成29日開放體驗

▲將軍村開放圖書資訊園區計畫，現已完成第一期修復工程。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

「將軍村，回來了！」6月29日全新開幕！新竹市長林智堅上任後公告登錄「金城新村」為新竹市歷史建築，隨即展開將軍村開放圖書資訊園區計畫，現已完成第一期修復工程，三棟眷舍變身「生活里院」、「修復館」及「慢食學院」閃亮登場，未來將成為展覽、眷村味等複合式資訊園區，質感眷村建築可望再掀竹市打卡拍照熱潮，開幕當天有市集與各式導覽體驗課程，開放民眾搶先體驗古老將軍村的新魅力。

將軍村位於金城一路，是興建於民國50年代的將領眷舍，故得此名，建築上參考美軍顧問團宿舍建造，故有別一般眷村，登錄為歷史建築後，新竹市政府將僅剩的15棟建物全面保存，第一期首先修復3棟，工程設計打開原有的隔間牆，拆卸早已頹塌的老圍牆改成步道，不僅形成自然的探索動線，也讓園區在視覺上更通透；屋內天花板露出原始木桁架的結構，保留60年前將軍們生活的痕跡。

同時充分利用周遭腹地，規畫戶外野宴區、窯灶區、大地圖書館-可食地景區，其中原為將軍村的醫務所及竹人托兒所的大地圖書館，修復過程還意外挖出「防空洞」遺跡，深刻感受到823砲戰後興建的將軍村樣貌，因此修復工程特別增加風雨棚架、擋土牆，加強對遺跡的維護。

新竹市政府文化局長黃竫蕙表示，將軍村獲文化部「眷村文化保存新星計畫」約3400萬元經費支持，共投入約6637萬元的經費進行修復，第二期尚有12棟房舍待修復，未來市府將持續向文化部積極爭取經費，推動將軍村的活化再利用，期許完整重現將軍村15棟不同功能的眷村風貌。

將軍村原住戶張蘭澄將軍表示，將軍村讓當年顛沛的軍人們開始有「家的感覺」，尤其過年時，家家戶戶都端出家鄉菜同慶，延伸出專屬的眷村味，孩子們則成群舉燈籠到外頭玩，彼此情感濃厚，且將軍村為甲級眷舍，獨門獨院外也比一般眷舍寬敞，建坪約22坪，但加上院子有近百坪，有防空洞的家戶更大至200坪，配置上有客廳、餐廳、廚房與浴廁相當完整。

將軍村原住戶宋樹人先生表示，他民國57年在金城新村出生，一直到民國102才搬到華夏金城，過去他曾到過別縣市的眷村，但金城新村特別不同，不僅內部格局構造統一，大小一致，更有很大的院子，住戶約80戶彼此感情很好，過年時候還會舉行團拜，孩子們都有糖果紅包可以拿，感謝林智堅市長保存這些房子，不枉費將軍村的美名。

開幕當天將舉辦「共創我們的生活百科全書 —從將軍村到圖書館」主題論壇，由交大建築研究所龔書章所長主持，他表示，將軍村在規劃上以from general to general為概念，代表這個園區將從「將軍」這個封閉的概念，走向對「一般」大眾開放，也象徵時代的變遷，開放圖書園區將跳脫傳統圖書館侷限書本閱讀的想像，進行多元的知識探索，成為一個生活圖書館、生活知識的匯集地。

黃竫蕙表示，開幕當天戶外將舉行期間限定的「三味市集」，以在地好味、金城眷味及書香味為主題，並規劃「修復」、「木工」、「走讀將軍村」等不同主題體驗活動與靜態展覽，包含家電駐點修理站、林產小學堂等等，讓將軍村不僅是老屋活化，更是提供各方面知識的、讓學習無所不在的知識園區。

文化局表示，開幕後於「生活里院」及「修復館」將有定期展覽，展出將軍村設計規劃的歷程與故事，也展出眷村時期的老物件，如八二三砲彈酒、熨斗、茶壺等內容，預計舉辦至今年底止，相關活動訊息請上文化局網站http：//www.hcccb.gov.tw查詢，洽詢專線：03-5426508，或致電1999為民服務專線詢問。