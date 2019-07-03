台中捷運大徵才152人　薪水36K起跳「最高65000元」

▲台中捷運路線進入試運轉階段，將擴大招募人才，預計徵收152人。（圖／台中市新聞局）

實習記者崔子柔／綜合報導

台中捷運綠線進入試營運階段，明年將正式通車，台中捷運公司表示，因應通車準備及未來營運所需，下半年將再進行兩次公開徵才，預計徵收152人，依不同職務薪資由36,000起至65,000元。

中捷公司表示，第二、三波徵才將招攬具備相當工作經驗及能力之人才，擔任基層主管、專業技術職位及幕僚職位人員，投入通車前各項準備作業。

第二、三波職缺包括運務、維修、經營管理、身心障礙、原住民及護理類等6大類組，共43類科，預計將錄取152人，薪資待遇則依照不同職務約 36,000元至6,5000元。

中捷公司表示，第二次徵才報名時間為2日中午12時至7月16日下午5時，第3次報名時間則自7月30日中午12時起至8月13日下午5時截止。甄試作業皆包含書面資料審查（占總成績30%）、筆試（占總成績30%）及面試（占總成績40%）三部分，相關甄試簡章已公告於台中捷運公司徵才報名系統。

中捷公司提到，該公司為台中市政府100％持股的事業單位，提供員工公平及富激勵效果的薪酬與福利制度，並提供一系列專業技能養成訓練予錄取人員，公司也會協助員工再進修，取得職務所需的專業證照，歡迎各界人才踴躍報名。