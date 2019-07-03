長榮勞資互槓！再為18金釵創「空班」一詞　STI、TBA是什麼一次解

▲長榮航空罷工今天進入第14天 。（圖／記者張一中攝）

記者彭懷玉／台北報導

長榮勞資昨（2）日經歷長達11小時協商，仍宣告破局，雖然還沒簽訂團體協約，但協商內容也稍有突破，包含：計27名空服員「曠職」改為「空班」，0508的停發年終、不調薪、取消機票優惠「三不」條款也改為漸進式調整。



說到「空班」一詞，也是因應此次空服員罷工才創造出來的。工會副秘書長周聖凱解釋，針對罷工第一天（6月20日）原被計「曠職」的27位空服員改為「空班」，空班就是無安排執勤的休息時間。會出現餐飲業常見的「空班」，是由於昨日雙方談判時，勞動部建議由勞資雙方各推舉一名調查委員後，再共同推舉一位主任委員，組成3人調查小組，日後共同調查討論後，雙方依據其做成調查報告處置，公司同意依勞動部建議，在調查未完成前，先移除「曠職」，改為「空班」。

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▲航空公司空服員除了休假、上班之外，還有「待命」共三種，但長榮因應罷工期間，公司將班別改為罷工（STI）、候傳（TBA）兩種。（圖／記者林敬旻攝）



航空公司空服員除了休假、上班之外，還有「待命」共三種，但長榮因應罷工期間，公司將班別改為罷工（STI）、候傳（TBA）兩種，若願意支援執勤的空服員均為候傳，意謂「在家待命」，前一天才會知道飛什麼班，至於原班若沒取消，還是會按原班表執勤。

▲長榮發言人陳耀銘。（圖／記者陳家豪攝）



工會在會中堅持空服員權利必須回復罷工前狀態，資方仍堅守0508是在罷工前宣布，且公司還有18000多人會受連帶影響，連新招聘的200位空服員均已失去優惠機票福利，僅有罷工期間支援出勤的空服員，才得以享有可有年終、調薪和優待機票等福利。

長榮認為，這是罷工前（5月8日）就公布的公告，一旦罷工開始，因為罷工所造成的虧損，將導致長榮未來3年福利都暫停，除了罷工期間仍值勤的員工保有原福利外，其餘員工一視同仁，包含新進員工也是，因此並沒有所謂偷改情事，目的是獎勵部分員工在罷工期間出勤的辛勞，嚴格來說不能算是秋後算帳。工會則認為這是干擾工會活動，已經提不當勞動行為裁決。

▲長榮宣布因有400位空服陸續取回三寶，7月11日後航班運能可提升至7成。（圖／記者林敬旻攝）

至於資方提出0508方案採「漸進式恢復」，會於罷工後兩個月討論，工會原堅持0508方案必須談完才能簽訂團協，最後傾向接受罷工後再進一步討論。