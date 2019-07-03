搶超萌「寶貝球悠遊卡」！她一按…狂轉3分鐘跳出2字　網哭：限量好殘酷

▲悠遊卡推出《寶可夢》寶貝球悠遊卡 。（圖／廠商提供）

網搜小組／綜合報導

悠遊卡公司2日宣布將和寶可夢合作，推出寶貝球造型悠遊卡，讓寶可夢迷都很興奮。一名女網友早上10點準時開搶，沒想到網頁轉了3分鐘後，悠遊卡卻已經被秒殺。只見商品名稱「原廠授權，全球第一款『精靈寶貝球』造型票卡 限量」，上方註記有「第一波已售完」的字樣，讓原PO很崩潰。

悠遊卡公司推出寶貝球造型悠遊卡，售價為350元，在3日早上10點開賣，首波限量3000個，每人限購4個。一位女網友在臉書《爆怨公社》發文，說她要抱怨自己的電信網路跑很慢，搶票、搶限量商品沒一次成功，「今天10:00開賣的精靈寶貝球造型悠遊卡！整整轉圈了3分鐘！」

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轉了3分鐘之後，「最後畫面出現（已加入購物車），然後就賣完了……購物車是空的！是空的！」原PO沮喪表示，她從從Iphone6-7搶到Iphone8，完全沒有成功過，忍不住直呼「有沒有搶購訣竅教教我！」

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▲才剛開賣不到10分鐘，寶貝球悠遊卡就秒殺。（圖／翻攝自爆怨公社）

不只原PO沒搶到，其他網友也紛紛留言，「 一樣狀況，顯示加入購物車，結果是空的」、「別懷疑，我更新就馬上加入購物車，然後就沒然後了」、「我也沒搶到」、「超商也沒了，等3-17號第二波」、「我也是進到購物車後～彈出已售完」、「限量是殘酷的。」

有人則是發現，11點還有默默開放第2波預購，「11點默默開放第二波預購了，沒人發現很好買」、「我還買了2次很順暢，點第3次還有」、「我也11點左右無聊去重整網頁結果一下就買到了」、「第2波根本神速」，不過目前點進購買連結，狀態已經改為「此商品暫時還沒有銷售，歡迎你改選其他商品。」

悠遊卡公司表示，如果沒搶到首批的網友，也可以自7月3日至7月17日參加第2波預購，但就得等到9月25日才拿得到，限量11000個。悠遊卡公司說，這次推出的3D寶貝球悠遊卡除了具有3D球型設計外，在消費者搭捷運、公車及小額消費時，球上會亮綠燈顯示感應成功，猶如精靈寶可夢故事中，成功收服寶可夢的寶貝球，不但造型特別，互動體驗還相當有趣。

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▼寶貝球悠遊卡超勾椎。（圖／廠商提供）