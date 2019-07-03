「人氣夯冰」稱霸！全聯3.5個月爆賣近500萬支　義美太妃糖新冰報到

▲今年最夯冰品「小美黑糖珍奶雪糕」，上市至今近三個半月仍然人氣不墜。（圖／業者提供）

記者曾婉婷／綜合報導

天氣真的好熱呀！動輒30度以上的高溫天氣，進而帶動冰飲跟冰品的銷售成長，其中全聯則指出，今年最夯的冰品非「小美黑糖珍奶雪糕」莫屬，其上市至今近三個半月已熱賣120萬盒，以一盒4支計算等於爆賣了近500萬支，相當驚人。

在72年來最暖春季與網路口碑的推動下，今年冰品和飲料的銷量都十分亮眼。全聯指出，截至六月為止，冰品已較去年同期成長四成。檢視熱銷榜單，今年冰品仍以老牌的小美與義美冰品最受消費者青睞，而口味則是以紅豆、香草、花生等傳統風味為主。

全聯表示，「小美黑糖珍奶雪糕」上市至今已經快要賣破1億元。因此，看好特殊口味冰品的潛力，新品再推出「義美雪糕太妃糖口味」，以及「枝仔冰城系列綜合冰淇淋」等，並於7/26開賣由善導書院鳳梨製作的「百吉棒棒冰鳳梨口味」等。

除了推出新品，今年全聯更首度推出飲料冰品積分樂活動，7/25前購買飲料冰品單筆消費滿50元，還可獲得一個飲料冰品積分，累積5個積分加199元，或是10個積分加169元，就能換購全聯與台灣設計師印花布品牌「印花樂」獨家聯名推出的保冷袋野餐墊。

另外，小7則自即日起至8月13日止推出「飲料抽抽樂」，並創超商先例推出「行動抽抽樂」，讓消費者能在手機APP上先抽獎，每人每天可抽2次，到門市購買飲料、在結帳前還可再玩一次。凡購買18元以上飲料任2件即可參加抽獎，最低折扣只要0元，還可加價89元送「卡娜赫拉小機車模型」，總共4款，限量16萬個。