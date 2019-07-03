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長榮2大爭議11小時攻防！資方讓步「不記曠職」溫情喊話：快回家

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記者柯沛辰／綜合報導

長榮空服員罷工超過13天，勞資雙方2日展開二次協商，但歷經11小時依舊破局，未簽署任何團體協約。不過，勞動部次長劉士豪表示，這次雙方協商氣氛良好，有針對部分議題相互回應。而勞資雙方也證實，在27位空服員被暫記曠職、0508條款2個部分有進展，未來將持續協商。

勞資雙方2日上午9點在桃園尊爵天際大飯店展開二度協商，針對許多條款激烈交戰，但因細節無共識宣告破局。會後，勞資雙方分別在記者會上說明進度，談到27位空服員罷工被暫列「曠職」、0508公告是否屬「秋後算帳」的部分已有初步共識。

▲▼長榮二次協商宣布破局，工會出面說明。（圖／記者沈繼昌攝）

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▲長榮二次協商破局，但勞資雙方有初步共識。（圖／記者沈繼昌攝）

長榮提案，以調查委員會的方式來處理27位空服員的罷工爭議，具體作法是雙方各推一位調查委員，再由調查委員來共推一個主任委員，組成3人調查小組，待調查報告出爐後再作處置，目前已依勞動部建議，將27人移除曠職註記，改為「空班」，最後雙方初步達成共識，同意成立「調查小組」。

0508公告（取消罷工會員的優待機票）部分，工會認為此舉是秋後算帳，打壓、懲處罷工的空服員，希望事後能讓所有會員的權益恢復到與罷工前一樣，要懲處針對工會幹部就好。

▲▼長榮航空人事室副總經理蕭錦隆，說明協商進度。（圖／記者張榮恩攝）

▲長榮航空人事室副總經理蕭錦隆，會後對外說明協商進度。（圖／記者張榮恩攝）

不過，長榮認為，這是罷工前（5/8）就公布的公告，目的是獎勵部分員工在罷工期間出勤的辛勞，同時預告罷工虧損可能導致的影響，嚴格來說不能算是秋後算帳。

雙方一來一往，在0508公告上沒有明確共識。最終，長榮初步同意，會在罷工落幕後視公司恢復狀況，再次提供員工及眷屬使用優惠機票／聯航機票福利，並考量部分空服員陸續回到崗位的狀況，視其貢獻度，漸進式恢復優惠機票的福利，但恢復方式、時間等細節，將在罷工結束後另行開會討論。

協商尾聲，長榮提出建議，希望勞資雙方日後能用漸進式的方式進行協商，工會也接受，但這次並未簽署或談成任何團體協商條約，接下來雙方將會盡快敲定第三次協商的日期，以期罷工盡快落幕。

▲「一起陪長榮空服罷工」晚會幹部廖以勤說明協商進度。（圖／記者林敬旻攝）

▲工會幹部廖以勤向會員說明協商進度。（圖／記者林敬旻攝）

會後，工會幹部廖以勤向成員報告協商進度，指27位空服員已先從「曠職」改為「空白班」，這是姐妹們堅持的結果，工會絕不會拋下任何一個人，未來將針對「福利機票」持續戰鬥下去，這將會是一場持久戰，絕不能放棄。語畢，台下一陣歡呼。

值得一提的是，長榮協商期間也持續寄簡訊給罷工空服員親情喊話，同時提出2點承諾，內容如下：

公司1日下午已召開記者會，公開保證不會懲處當天4點後進行罷工的空服員，也不會記曠職，其次是回來不需繳交任何罷工證明，也不用擔心被工會除名，「我們知道你的擔憂，別再相信沒有根據的說法了，重回天際可由你自己決定，我們一直在家裡等你，趕快回家吧！」

▼長榮透過簡訊溫情喊話「我們一直在家裡等你！」（圖／翻攝自「一起陪長榮空服罷工」臉書）

▲▼二度協商破局！長榮溫情喊話：我們一直在家裡等你。（圖／翻攝自「一起陪長榮空服罷工」臉書）

據了解，長榮航空至今已虧損超過20億元。勞動部轄下的「新制勞工退休基金」持股2%，是長榮航空第六大股東，因此上月24日也以股東身分發文給長榮，要求長榮善盡社會責任，讓勞資爭議盡快落幕，以免影響公司營運，損害相關利害人權益。

勞動基金運用局副局長劉麗茹解釋，長榮航空是高薪100、就業99、台灣永續指數等多項指標的成分股，若新制勞退基金跟著指標投資，必定會買到長榮的股票，已經以股東身分促請長榮妥善處理罷工爭議。

▼長榮航空主要股東名單。（圖／長榮航空官網）

▲▼長榮2爭議攻防11小時有進展！資方讓步「不記曠職」溫情喊話：快回家。（圖／長榮航空官網）

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