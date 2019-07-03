長榮罷工滿2周！勞資協商再破局僅2點初步共識　再議時未定

▲「一起陪長榮空服罷工」晚會。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／整理報導

長榮空服員罷工進入第14天，昨（13）日進行第二次協商最後仍宣告破局，僅達成原遭列曠職的空服員改註記空班進行調查等兩項初步共識，本周擇期再協商。罷工空服員13日也陸續發起多項活動，包含找空服員父母到桃園南崁靜坐現場打氣、在台北快閃行動爭取民眾認同和在凱道舉辦「一起陪長榮空服罷工」晚會，逾千人參與，會中提出給蔡英文總統的一封信，盼總統支持她們這些「自立自強」、「自己去和老闆說」的勞工。

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▲長榮航空勞資雙方二度協商。（圖／記者沈繼昌攝）

長榮航空與桃園市空服員職業工會（桃空職工），2日在桃園市尊爵天際酒店進行第二次協商，針對禁止秋後算帳等議題進行長達11個小時的討論。在罷工時有擅離職守疑慮遭記曠職的空服員27名，確認將「曠職」暫改爲「空班」，並由勞資雙方共同推出公正第三方，組成調查小組就本案件進行調查，以作後續處理。

至於長榮5月8日發佈內部公告因應罷工行動，提出可能發生情況包括若虧損將暫停年終獎金與年度調薪，並暫停所有員工及眷屬申請／使用員工優待機票暨聯航優惠機票等福利措施。

▲「一起陪長榮空服罷工」晚會幹部廖以勤說明協商進度。（圖／記者林敬旻攝）

長榮表示，為獎勵在罷工期間出勤及支援公司的員工，將會於罷工事件結束後，另行依公司恢復狀況提供員工及眷屬使用優惠機票/聯航機票的福利，另因考量部分空服員雖參與罷工未能全程依班表出勤，但仍陸續回到工作崗位，公司也釋出善意，將會視其貢獻度，漸進式恢復優惠機票的福利，細節於罷工事件結束後另行開會討論。

不過，工會認為0508公告為打壓、懲處，主張應全體回復至罷工前狀態，甚至提出希望在罷工後先讓全體會員先回復原本狀態，全體理監事等幹部願意讓長榮航空依據0508公告處理，再交由勞動部裁決委員會處理。但長榮航空並未接受，提出漸進式恢復之方向，但尚未有具體內容和恢復期限，實施方式和期程等細節相關討論將延續至下次會議。

長榮表示，雖然2日未談成任何團體協商的條約，但期望不久的將來能盡快再跟工會進行協商，也希望工會能盡快將三寶返還給欲重返崗位的空服員。

勞資協商持續卡關，下一次討論日期未定，但長榮航空持續公布新資訊。官網的罷工航班異動專區原本日程僅公布至7月12日，2日下午欄位再度拉長至7月21日；另一方面，官網也悄悄公布招募新空服員計畫，本週開始進行2019年國籍第一次空服學員招募作業，預計200名，外籍組員部分，長榮航空也依照計畫持續招募，到明年2月左右一共將招募160名。

▲▼長榮官網航班異動（上）與招募預告（下）。（圖／翻攝至長榮航空官網）

在工會活動的部分，2日開始每天16時至20時在台北鬧區舉行「長榮空服罷工快閃」活動，直到與長榮航空的團體協約簽訂為止。原先首日規劃下午4點在西門町快閃，卻因雨勢太大臨時取消，轉往台北車站地下街，晚間17時因台北捷運不得進行宣傳活動，最後改前往新光三越周邊騎樓活動。





▲空服快閃罷工。（圖／取自臉書《一起陪長榮空服罷工 Fight for EVA Strike》）

凱道「一起陪長榮空服罷工」晚會雖逢大雨，仍獲得逾千人參與，包含導演楊雅喆、北市議員呱吉、20餘人律師團等人輪番上台力挺，會中民眾跟著空服員高喊「挺空服罷工，拒絕長榮威權」還一同高唱美麗島等歌曲。

工會也準備了一封「給蔡英文總統的信」讓參與民眾一起朗讀，信中表示，2016年華航空服員罷工時，蔡總統曾說勞工要不是不得以，不會走上罷工；而現在長榮空服員同樣為了追求勞資對等協商機會、為了改善過勞航班，為了爭取更好的勞動環境而罷工，卻在爭取的路上非常辛苦。

信中也提及，直到今天協商仍然對於不秋後算帳無法承諾，難道這就是蔡總統說「勞工要自立自強」的後果，這就是「勞工自己去和老闆說」的下場。空服員最後喊話，相信台灣民主社會精神會支持罷工，「我們還在等待，等待您的回應」。讀畢便連線在南崁罷工靜坐現場的空服員，一同把信折為紙飛機，拋往天空，希望讓總統知道心聲，也讓長榮姊妹有尊嚴回到天空。

▲「一起陪長榮空服罷工」晚會，空服員與支持民眾射紙飛機。（圖／記者林敬旻攝）

交通部表示，依長榮航空統計，累計6月20日至7月2日已取消出入境合計達1,161架次，其中，2日原訂飛航177架次，取消70架次，影響旅客1萬1,214人次，航班執行率達6成。

另有關旅行業反映罷工損害補償部分，長榮航空已與相關公會及業者協商，雙方將妥善處理。交通部再次呼籲，長榮勞資雙方擱置爭議，理性溝通，儘速完成團體協約的簽訂，讓民航運輸及早恢復正常運作。