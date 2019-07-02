低壓帶過境「雨彈來襲」　豪雨警戒3天灌全台！準4號颱風木恩發展中

▲低壓帶過境「雨彈來襲」。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／綜合報導

中央氣象局表示，原位在菲律賓東北方海面的熱帶低壓，因環境不利發展，減弱為低氣壓，但在通過巴士海峽的過程中，2日開始輸送暖濕水氣至台灣，屏東、花東持續豪雨特報，南台灣整天有陣雨或雷雨，北部午後也易有局部豪雨。至於西沙島海面新生成的熱帶低壓，未來也有發展為颱風的趨勢。

氣象局表示，2日受低壓帶影響，風向以暖濕南風為主，天氣較不穩定，南部及東南部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率；中部以北午後也開始出現局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生，尤其北部地區午後易有局部豪雨，其他地區也可能有局部短暫陣雨或雷雨，提醒各地民眾，留意午後可能的短時強降雨、雷擊及強陣風等現象。

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受低壓帶影響，2日基隆北海岸易有8至9級強陣風，入夜起東半部（含蘭嶼、綠島）、南部及恆春半島沿海地區並將有長浪發生機率。

▲西沙島海面新形成的熱帶低壓，有發展為4號輕度颱風木恩可能。（圖／中央氣象局）



▲低壓帶＋西南季風，豪雨灌3天「全台警戒」！（圖／翻攝RAMMB）



氣象局指出，1日下午2時在中西沙島海面新形成的熱帶低壓，持續以時速10公里速度，朝向西北西移動，未來有發展為今年第4號輕度颱風「木恩」（Mun，米克羅尼西亞命名，意即六月）的趨勢。

預計低壓帶3、4日（周三、四）將移動至南海，暖濕空氣將順著偏南至西南風進入台灣，各地天氣不穩定，南部及東半部整天都有機會出現局部短暫陣雨或雷雨，午後降雨會更全面、明顯，全台都有短時強降雨造成的局部大雨甚至豪雨。

氣象局表示，5日（周五）後，低壓帶進入華南，環流又將誘發西南風增強，將暖濕水氣輸送至台灣，中南部天氣持續不穩定，除白天容易有局部大雨外，晚上雨勢也會較明顯，其他地區仍是午後雷雨的天氣。

天氣風險公司總經理彭啟明分析，7月1日傳統上是啟動西太平洋颱風生成的旺季，這周要稍微留意南海的低壓，和颱風發展的低壓不大相同，主要是西南季風的發展，帶動南海這附近的低壓，有時候的確有颱風帶動發展，但這次南海有低壓發展大致往海南島方向接近，不是直接影響台灣。

3、4日之後，整個西南季風將大低壓帶北抬，暖濕的西南風帶來很大量的水氣，天氣轉為不穩定，受到西南季風影響，不是只有午後陣雨，會有連續的對流雲系移入，中、南部有持續性的雨勢，北部午後雷陣雨也更明顯，天氣轉為較不穩定。

▼低壓帶北移過程中，不斷輸送暖濕水氣到台灣。（圖／中央氣象局）

