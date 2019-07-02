快訊／二次協商破局！長榮：感謝工會接受建議，達成2點共識

▲長榮航空人事室副總經理蕭錦隆說明協商進度。（圖／記者張榮恩攝）

記者沈繼昌、柯沛辰／南崁報導

長榮勞資2日二度協商再度破局，空服員將繼續罷工行動。長榮航空人事副總蕭錦隆表示，今天雙方雖沒有達成任何團體協商的簽約，但有針對27空服員暫列曠職、0508公告兩部分達成一些初步共識，很感謝工會接受了一些建議，希望能盡快再與工會協商。

蕭錦隆稍早說明，今天很遺憾沒有達成任何一個團體協商的簽約，但就27位空服員暫列曠職的部分，公司提出以調查委員會的方式進行調查，具體作法是雙方各推一位調查委員，再由調查委員來共推一個主任委員，作成調查報告後，再來針對這27人做處置，「這是公司提出來的，也很感謝工會接受。」

請繼續往下閱讀...

蕭錦隆說，雙方談的第二部分是0508公告，工會一直認為這是屬於秋後算帳的公告，但我們有不斷做說明，「這個是在罷工前的公布，針對獎勵性質的公告，鼓勵員工在罷工期間出勤的公告，嚴格來說不能算是秋後算帳。」

蕭錦隆指出，最後雙方有進行一個比較細部的討論，公司也提出，希望日後能用漸進式的方式來進行討論，這是一個原則性的建議，工會也有接受，雖然今天沒有談成任何的團體協商的條約，但期望不久的將來能盡快再跟工會進行協商，也希望工會能盡快將三寶返還給欲重返崗位的空服員。