更新／雨彈狂炸！台鐵桃園-鶯歌間「水淹軌面」　雙向列車減速慢行

記者賴文萱／台北報導

台鐵通報，受雨勢增強影響，15:50起桃園=鶯歌間水淹軌面雙線暫時不通，1218次計畫退回桃園站，目前北段列車開車時間未定。

▲台鐵桃園-鶯歌間水淹軌面，雙線暫不通。（圖／台鐵提供）

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【18:00更新】：

因積水稍退，17:33起該區段西線恢復通車，以10K/H慢行通過，122次、149次基隆=七堵停駛，4183次樹林=湖口停駛，請加強播音服務旅客。

【16:58更新】：

15:50起桃園=鶯歌間水淹軌面雙線暫時不通，因積水消退，16:45取消公路接駁，16:46起該區段以東線雙向行車，各次列車以20K/H慢行通過，1232次、1257次全區間停駛。

【16:51更新】：

16:44起鶯歌=桃園東正線先開通（20公里/小時慢行），但公路接駁機制繼續。

【16:48更新】：

台鐵表示，15:50起桃園=鶯歌間水淹軌面雙線暫時不通，上行列車行駛至桃園站折返，下行列車行駛至鶯歌站折返，1211次於鶯歌站折返作1218次，1218次於桃園站折返作1211次，16:30起桃園=鶯歌間由台北運務段啟動公路接駁機制。

▲台鐵桃園-鶯歌間水淹軌面，雙線暫不通。（圖／台鐵提供）

受到午後對流雲系發展旺盛影響，氣象局也持續針對「新北市、桃園市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時00分止，該區域民眾注意劇烈降雨、雷擊。

▲氣象局針對新北、桃園發布大雷雨即時訊息。（圖／中央氣象局）

根據氣象局觀測資料顯示，截至16時10分，時雨量第一名為大溪永福達102.0毫米、新北市鶯歌達89毫米、桃園八德為73.0毫米。