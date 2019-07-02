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龍捲風轟翻屏東！氣象局說話了「風力遠大於颱風」　還有大雷雨夜襲

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記者許力方／綜合報導

屏東林邊、南州1日下午3時許遭龍捲風侵襲，短短10多秒時間，兇猛強風掀翻民宅屋頂、捲垮鐵架，甚至連路標都被連根拔起，造成2人受傷，一度電力中斷。為何突然颳起龍捲風？中央氣象局說明，當時高屏沿海一帶有對流發展，加上低壓帶來中低層的偏東風影響，造成適合劇烈天氣發展條件，入夜起低壓帶北移，持續發布「豪雨特報」，屏東仍將有局部豪雨發生機率。

氣象局指出，1日由於低壓帶逐漸靠近巴士海峽與台灣南部，帶來旺盛的水氣與不穩定的大氣，導致造成劇烈的對流雲系發展。下午2時起，屏東、高雄沿海一帶有對流發展，加上低壓帶來中低層的偏東風影響，適合劇烈天氣發展的條件，並有局部較強陣風與較大雨勢，事後在屏東林邊鄉有民眾回報看到龍捲風。

▲▼ 屏東龍捲風。（圖／讀者提供）

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▲▼龍捲風轟翻屏東！氣象局說話了「風力遠大於颱風」　還有大雷雨夜襲。（圖／中央氣象局）

事實上，龍捲風是一種小範圍，威力很強且極具破壞力的空氣旋渦，直徑由數十公尺至數百公尺不等，生命期最短不到1分鐘，但有些可長達數小時，平均約10分鐘。從遠處看，狀似像暗灰色的漏斗或象鼻，自雲底向下伸展至地面，整個漏斗狀雲柱本身繞著一近似垂直的中心軸急速旋轉，同時向前行進，所經之處常造成嚴重災害。

龍捲風通過的地方，通常會伴隨著強風、驟雨、冰雹、雷電等現象，沿著行經路徑，常見樹木被連根拔起，屋頂被掀起，人、車、牲畜會被捲起等災情。因為龍捲風所伴隨的風力太強，很難量測到可靠紀錄，根據建築物的損壞程度，以及飛揚物體的打擊力來估計，其風速大致在每秒100公尺左右，有時候更可高達每秒200公尺以上。即使與歷年侵襲台灣的強烈颱風相較，近颱風中心處之最大風速也極少超過每秒80公尺，可見龍捲風之旋轉風力遠大於颱風的風力。

氣象局特別提醒，1日入夜起低壓帶將逐漸北移，造成台灣南部及東南部地區有陣雨或雷雨，並有較大雨勢發生的機率，尤其若有劇烈的中尺度對流影響，要特別注意短時強降雨、雷擊或強風。其中屏東地區一直到2日都有局部大雨或豪雨發生機率，花蓮及台東有局部大雨。

氣象局並於凌晨1時發布大雷雨即時訊息，屏東縣恆春、滿州鄉慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。時間持續至凌晨2時0分。

▲▼龍捲風轟翻屏東！氣象局說話了「風力遠大於颱風」　還有大雷雨夜襲。（圖／中央氣象局）

▲▼龍捲風轟翻屏東！氣象局說話了「風力遠大於颱風」　還有大雷雨夜襲。（圖／中央氣象局）

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