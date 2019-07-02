韓國瑜擦完護唇膏「怪怪的」　三立告中天名嘴結果：不起訴

▲名嘴謝寒冰指韓國瑜在三立辯論會前擦了護唇膏上台，結果導致喉嚨不適。（圖j為資料照／三立提供）

記者劉昌松／台北報導

名嘴謝寒冰2018年在政論節目爆料，高雄市長韓國瑜參加三立電視台主辦的市長競選辯論會前，塗了護唇膏後「好像怪怪的，然後喉嚨開始痛」，三立不滿遭影射企圖影響韓的生理狀態，控告謝和主持人戴立綱等4人加重誹謗，但士林地檢署認為，謝查證後上政論節目發言，難免可能誇大、渲染，但仍屬合理評論，處分不起訴。

▲檢察官調查，韓國瑜確實曾受訪說過，塗護唇膏導致「兩嘴唇黏、不習慣」。（圖為資料照／記者林敬旻攝）

謝寒冰是在2018年11月20日，在中天電視「新聞龍捲風」節目中說，韓在前一天參加辯電視論會前，被梳化人員問要不要塗護唇膏，「結果你知道嗎，這個護唇膏一塗下去之後，韓國局據說就開始覺得不大對勁，好像怪怪的，然後喉嚨開始痛」，主持人戴立綱回應「啊」、「塗唇膏塗了喉嚨會痛」。

三立當時發聲明，譴責並要求中天24小時澄清致歉無效，控告謝、戴，及2名節目製作人，涉嫌杜撰不實言論，影射三立透過護唇膏影響韓國瑜辯論時的生理狀態，涉犯加重誹謗罪嫌。

▲當年高雄市長候選人陳其邁與韓國瑜的雙雄辯論，最後演變成護唇膏事件。（圖為資料照／攝影中心)

但檢察官認為，韓國瑜確實曾在新聞訪問時說過，塗護唇膏導致「兩嘴唇黏、不習慣」，韓國瑜的女兒韓冰也在「新聞龍捲風」中受訪解釋擦護唇膏過程；檢察官認為，謝寒冰等人發言前經過查證，縱使用字遣詞略聳動誇張，但當時是在「政論節目中擔任來賓，難免有誇大、渲染之可能」，且辯論會本身是可受公評之事，謝寒冰事後也補充「這可能是過敏」，認為並無誹謗惡意，戴則是回應謝的發言，2製作人則是尊重來賓言論，因此全部處分不起訴。

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