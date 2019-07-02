開直播15分鐘戰中央！怨經費給得零零落落...韓國瑜批：寧給外人不給家人



▲韓國瑜拿出表格，表示新南向計畫有給印尼經費。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

洪靖宜、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜爭取登革熱補助經費，和中央鬧得沸沸揚揚，2日下午韓國瑜突然開直播，因為高雄登革熱問題感覺被過度政治化，要還原真相，他提到中央對於東南亞國家一直有幫助，但他本人到行政院要錢卻給得不乾不脆，能盡量嘲諷就嘲諷，給的錢零零落落，心裡很不舒服，痛批中央是「寧給外人不給家人」。

▲韓國瑜開直播，表示要還原真相。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

韓國瑜直播中開頭就說，高雄登革熱問題被過度政治化，要來還原真相，先提到「昨天有王姓立委說我防治不認真，繼續抹黑韓國瑜」，韓國瑜拿出圖表證明，數據資料只取這兩年的，根本過度政治化，故意顯得高雄市長不夠認真。

韓國瑜提到「今年台灣遇到70年來最熱冬天，前鎮發生第一例登革熱時非常緊張，不過政府每年都會啟動春安演習，那為何行政院沒有累積經驗，2月3月一到，就自動啟動登革熱防治，這我覺得是有檢討空間」。韓國瑜提到「這之中讓人感動是台南市長黃偉哲，五月高雄爆發十例登革熱，黃偉哲馬上說高雄需要協助台南來幫忙，因為黃偉哲知道，蚊子不會只咬藍不咬綠，在直播感謝黃偉哲，因為台南屏東高雄必須要區域聯防」。

▲韓國瑜開直播，表示要還原真相。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

韓國瑜舉例，他密切注意泰國、新加坡、寮國、馬來西亞、越南、斯里蘭卡等國，連新加坡都有五千多個登革熱病例，高雄就要很緊張，其實防疫在三月就開始，星期三為反登革熱日，五月爆發後每天下午四點半召開會議。

韓國瑜批，中華民國政府對東南亞一直有幫助，但他本人到行政院要錢，但卻給得不乾不脆，能盡量嘲諷就嘲諷，給個錢零零落落，心裡很不舒服，如果今天行政院要人給人要錢給錢，我眼淚都會滴下來，但現在「寧給外人不給家人」，我到了行政院就這八個字，舉出行政院新南向醫衛合作計畫草案，對東南亞國家防疫總共1億7千多萬，

韓國瑜說，衛生福利陳部長表示我們跟越南沒有講登革熱，只有肺結核，跟登革熱無關，但韓國瑜拿出表格，反擊卻總共給「印尼」登革熱防治經費1千5百多萬，數據清清楚楚，韓國瑜痛批所有的行政院衛服部資料，都把它扭曲、縮水，就是要打造韓國瑜不認真，跟外國不談登革熱，韓國瑜不要牽拖，為何衛福部不公布印尼呢。

他再批「不能寧給外人不給家人，你笑咪咪給人家，給高雄就氣呼呼，行政院到衛服部，每個給得心不甘情不願，就像當服務員端菜端咖啡，一個親切給，一個態度不好，我服務員當得不舒服，我們有能力幫助外國朋友有能力很開心，但對高雄為何這個態度」。

韓國瑜提到要中央聯合屏東、高雄、台南自動啟動登革熱防治，也千萬不要忘了高雄才是自己同胞，親兄弟姊妹，防治不能多用點力嗎，因為近日行政院、民進黨立委、衛福部頻稿政治動作，很無聊可笑，把經費調出來後，行政院不敢講話，給點錢還要這麼不愉快，現在大家一起團結，把政治拋開，建立正確健康觀念，一條心不分藍綠，撲滅登革熱。