馮翊綱昔挺韓…今請嗆韓模範生看戲　網感動：終於發現挺錯人

▲《相聲瓦舍》團長馮翊綱（右）、韓國瑜（左）。（合成圖／記者屠惠剛攝、翻攝自相聲瓦舍粉絲專頁）



政治中心／綜合報導

《相聲瓦舍》團長馮翊綱去年九合一大選時，為力挺高雄市長韓國瑜，稱韓若勝選，就要遷回高雄讓市民免費看戲100場，不過，馮翊綱2日卻稱讚嗆韓的模範生，表示要請上了新聞的同學免費看戲，並無奈地說，「你們表達的心意，與我一樣，都是希望韓市長堅守去年的競選承諾，專心當好市長，創造幸福的高雄」。

馮翊綱在去年10月31日的直播中表示，11月24日要請高雄鄰居們回家投票，「如果韓國瑜當選高雄市長，相聲瓦舍就遷回高雄，要在左營舊城內外的鄰居，讓他們免費看戲一百場」。他也提到，雖然不認識韓國瑜，但感覺「他當了市長，我們高雄有機會翻身，有機會不一樣」。

不過，馮翊綱2日在臉書改口稱讚嗆韓的模範生，表示「看到新聞報導，我好感動，高雄的同鄉子弟，在成績優異、獲得鼓勵、與市長合照的當下，以T恤、書本、小道具，幽默、嗆辣地表達想法，你們好棒！真好樣的！」，更允諾這幾位上了新聞的同學，只要將與市長的合照貼到文章的留言串上，就請同學們免費看戲。

馮翊綱昔日力挺韓國瑜，如今卻改口稱讚嗆韓的模範生，網友留言「哈哈哈哈～果然馮老師也對韓市長參選總統這件事很感冒！」、「挖 180度大迴轉喔 XDDDDDDDDDDDDDD」、「當初因為你們一席話差點放棄瓦舍……總之如果有醒來代表還有救」、「不是馮伯伯轉彎，而是不遵守諾言的人轉彎了」、「請運用貴劇團的知名度出來號召罷免吧！發現挺錯人了就付出一點行動，拯救高雄市民」。