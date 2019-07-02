富商年營收百億被診斷「意識清楚」　「不孝子」控台大名醫偽造文書

▲青上化工總裁陳怡全(上圖左二)曾手寫「不孝」2字痛罵兒子陳生貴。(圖為資料照／木蘭文化提供)

記者劉昌松／台北報導

知名硫酸鉀大廠青上化工集團總裁陳怡全，曾因被兒子陳生貴向法院聲請監護，氣得寫下「不孝」2字，後來陳生貴不滿老父親被醫生診斷「意識清楚」，因此有能力委任哥哥參加股東會，竟狀告台大心血管中心陳益祥涉嫌偽造診斷證明，但就在檢察官偵查到一半時，陳生貴具狀表明撤告，台北地檢署2日處分不起訴。

陳怡全年輕時因為與同學的往來信件入獄，成了白色恐怖的受害者，出獄後白手起家，到大陸設廠，推廣德國曼海姆爐省電工法，企業年營收超過百億，如今陳怡全高齡90歲，膝下6名子女，全都任職於集團之中。

▲檢察官調查名醫陳益祥被控偽造文書案到一半，青上化工第二代陳生貴具狀表明不告了。（示意圖／pixabay）

但陳怡全2017年因病住院並做了氣切手術，兒子陳生貴認為父親行動不便、無法清楚說話，向法院聲請對父親的監護宣告，醫生受法院委託居家訪查時，陳怡全手寫「不孝」2字，法院因此裁定駁回監護申請。

之後，陳生貴又認為老父親頭腦不清楚，卻拿著台大名醫陳益祥開具的「意識清楚」診斷證明，委託陳生貴的哥哥參加股東會，陳生貴因此控告陳益祥涉嫌偽造診斷證明，陳益祥還為此親自拿著出庭為自己辯護，但就在檢察官偵查到一半的時候，陳生貴又表示要撤回告訴，檢察官因此做出不起訴處分。

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