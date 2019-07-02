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影／北漂正妹後悔投韓「贖罪」　自己連署罷韓還多拿10多份找人簽

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記者鄧木卿／台中報導

罷免高雄市長韓國瑜行動全台大串聯，台灣基進黨台中黨部召集人吳憲龍2日表示，黨部上周五才宣布可代送罷免書之後，短短2天就收到30多件，他周日親自送去高雄，印象深刻的是，有個來台中工作的正妹說她後悔投韓，除了自己連署之外，還多帶10多份，要力勸同是高雄人一起連署，為去年行為「贖罪」。

▲台灣基進黨台中黨部代收罷免韓國瑜連署書。（圖／基進黨台中黨部臉書）

▲▼台灣基進黨台中黨部代收罷免韓國瑜連署書。（圖／基進黨台中黨部提供）

▲台灣基進黨台中黨部代收罷免韓國瑜連署書。（圖／基進黨台中黨部臉書）

吳憲龍指出，罷免韓國瑜行動雖然由高雄發起，但不少在台中工作的高雄人打來黨部詢問能否代收罷免書，黨部同意代收後才短短2天，工作人員就收到30多份連署書，令人驚訝竟然有這麼多人不滿韓國瑜。

吳憲龍說，他印象深刻的是有個20多歲、在台中工作的正妹，沒時間回高雄，得知黨部有代收，馬上跑來簽連署書，她說，去年市長選舉時，抱持著民進黨執政太久，純粹想要「換人做做看」心態，投了韓國瑜，結果韓上任後屢屢爆出爭議行為，尤其是登革熱疫情大爆發，她才驚覺，不該將高雄託付給一個無心市政，只想當總統的人身上。

吳憲龍說，這名正妹不但十分後悔投給韓國瑜，為了「贖罪」，還帶走10多份連署書，要全力遊說別的高雄人加入。

還有一個年近70歲的老翁，特地騎機車送來連署書，他說，不忍心看著高雄被韓國瑜糟蹋，一定要以行動表達立場。

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關鍵字：基進黨,韓國瑜

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