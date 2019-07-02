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號召韓粉帶國旗6日到「高雄觀光日」　還有機會捕獲野生韓國瑜

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▲▼高雄市長韓國瑜 。（圖／翻攝韓國瑜臉書）
▲韓國瑜號召韓粉7月6日來高雄玩。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

洪靖宜、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜日前在新竹造勢時向「韓粉」喊出，要大家7月6日時到高雄觀光旅遊，讓不少韓粉已經相約高雄見，而高雄市觀光局也不放過這個機會，特別推出「高雄觀光日」限時優惠，凡在7月5日到7日期間，出示國旗相關配件至高雄特定商家消費，就可享有驚喜優惠，觀光局長潘恒旭表示，在7月6號當天傍晚，還會安排韓國瑜來一場城市旅遊大會，讓民眾捕獲野生韓國瑜。

韓國瑜因擔心登革熱疫情，取消原訂7月6日的造勢活動，不過，他在新竹場造勢時，邀請大家7月6日來高雄觀光，高雄市政府觀光局特別推出「高雄觀光日」，局長潘恒旭表示「7月5號剛好是高雄一年一度的黑沙藝術節，開幕晚上有玖壹壹的表演，那7月6號7月7號是連續假期，所以希望大家來高雄三天兩夜、兩天一夜，那我們目前整合有100多家商家跟飯店加入我們的優惠」。

▲ 高市觀光局長潘恒旭 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲高市觀光局長潘恒旭。（圖／記者賴君欣攝）

另外，潘恒旭說「我們歡迎大家穿國旗裝跟帶著國旗，然後只要你有憑著國旗的Logo或是國旗，是當天的共同的密碼，也是我們主要的符號，那只要憑著國旗，這些店家都會享有優惠折扣」。

潘恒旭提到，除了相關優惠「在7月6號當天傍晚，會安排市長來趟城市旅遊大會，目前還在確認最後的行程，大概就是會在市中心，那可能會搭乘大眾運輸工具，然後出現在一些風景區跟人潮比較多的一些觀光據點，大概會安排兩到三個地點」，讓韓粉能捕獲野生韓國瑜。

韓國瑜也在2日下午直播中提到，7月6日將號朝百萬好朋友來高雄玩，也透露自己當天會在高雄跑來跑去，高雄歡迎大家。

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關鍵字：韓國瑜,潘恒旭,高雄

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