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豬肉攤「平均年收379萬」賺很大！年輕人卻不做　解析攤販密碼...業者說話了

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▲▼ 豬肉,豬肉攤,菜市場,非洲豬瘟,香港。（圖／東方IC）

▲豬肉攤示意圖，與本文店家無關。（圖／東方IC）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣攤販走向老化萎縮一途，儘管賺很大，這一行仍不受年輕人青睞。根據行政院主計總處統計，全台30多萬的攤販中，肉攤平均的年營收高達379萬，穩坐龍頭寶座，且每個月扣掉成本還有7.1萬入袋，不過業者也透露行業辛酸，直言這每一筆錢都得來不易阿！

行政院主計總處上個月底發布最新統計，截至107年8月底，全台30.7萬個攤販之中，以肉攤業者的營收最高。資料顯示，攤販全年營收總計5千395億元，每攤平均175.8萬元，利潤則為57.5萬元。

請繼續往下閱讀...

▲豬肉攤「平均年收379萬」賺很大！年輕人卻不做　解析攤販密碼...業者說話了。（圖／東森新聞）

▲肉攤賺最大，接下來則依序是水果攤及菜攤。（圖／東森新聞）

其中，居冠的「生鮮肉類」攤販，平均年營收是379.9萬元，利潤85.3萬元，而每個月的淨利潤能達到7.1萬元，瞬間屌打一般上班族；另外，水果攤及菜攤則位居第2、第3名，平均一年利潤也分別有64萬、57萬。

雖然看起來荷包賺飽飽，不過工作又熱又累，工時還長，無疑是辛苦錢，從主計處資料來看，攤販年齡平均52歲就可知，大部分年輕人都不太想踏入這一行。

▲豬肉攤「平均年收379萬」賺很大！年輕人卻不做　解析攤販密碼...業者說話了。（圖／東森新聞）

▲28歲的張采婕做豬肉攤6年了。（圖／東森新聞）

不過，這位28歲正妹張采婕算是個特例，在肉攤苦幹6年的她透露，每天大概得處理兩頭豬，「從早上清晨2點的時候，豬送來...我們就會開始分切，然後7點開始零售，到下午1點到2點開始收攤，收完大概3點，所以是超過12個小時。」

另一位經營豬肉攤的黃小姐，聽聞主計處的統計資料，第一反應就是驚喊「怎麼可能，你告訴我哪一攤，我去跟他討教一下」，她接著提到，「夏天根本都賠錢的賣少，如果沒有賣得出去，我們是不是要自己吸收，你最少也要賠1千塊、2千塊。」

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關鍵字：豬肉攤,攤販,年輕人,業者,低薪,苦力,工作,行業,主計處

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