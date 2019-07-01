出招反制「罷免韓」！韓粉「獵殺黃捷」創社團：破萬人讓她嚇死

▲韓粉為了反制罷免韓國瑜，進而號召先拿黃捷開刀。（圖／組合圖／翻攝自「Wecare 高雄」、高雄市議會直播）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣基進黨和的民間團體「公民割草行動」、「高雄好過日」提出罷免高雄市長韓國於的連署書，第一階段已達到3萬份。對此，韓粉也出招回應，設立社團要求罷免高雄市議員黃捷，且社團人數已破萬，還在社團簡介嗆聲說，「看看何時社團人數破萬，讓白眼女嚇死」。

韓粉為了反制罷免聲浪，在6月29日創立「罷免高雄市議員黃捷」，社團簡介寫著，「這是反制綠營的社團，目標是罷免高雄市的綠議員及綠委，歡迎大家加入共同討論。看看何時社團人數破萬，讓白眼女嚇死」，截至7月1日21時，短短4天就有1萬554人加入，貼文數量高達444則。

▲該社團創立短短4天人數就突破萬人。（圖／翻攝「罷免高雄市議員黃捷」臉書）



其中，想加入社團還得回答3個問題，分別是「是否堅定支持韓國瑜？」、「是否願意罷免『為反對而反對』的鬼混議員？」、「請表明韓國瑜令你有真實感受的施政成績」等，且社團封面還故意放上黃捷的白眼照。

對此，黃捷表示，她並非罷免活動的發起人，成為攻擊對象也非常無奈，但她尊重反對的意見，也尊重大家行使公民的權利，「不過我相信有沒有做事，市民都看在眼裡」。